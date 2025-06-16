Balıkesir'de Babalar Günü'nde Anlamlı Konser - Son Dakika
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Yerel

Balıkesir'de Babalar Günü'nde Anlamlı Konser

16.06.2025 15:52  Güncelleme: 16:32
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Orkestrası, Babalar Günü’nde düzenlediği 'Babalara Selam Konseri' ile hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'i andı. Konserde Türk müziğinin önemli eserleri seslendirilirken, Zeyrek'in anısına özel görüntüler gösterildi.

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Orkestrası, Babalar Günü'nü "Babalara Selam Konseri" ile kutladı. Konserde, "Hatıran Yeter" şarkısı söylendiği sırada geçen hafta hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğraflarından ve görüntülerinden kesitler sinevizyona yansıtıldı.

Balıkesir'de Babalar Günü, Avlu Açıkhava Sahnesi'nde düzenlenen konserle kutlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Orkestrası'nın konserinde solist Tamer Deniz, Türk müziğinin efsanelerinden Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur'un en beğenilen eserlerini seslendirdi.

Konsere CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ve eşi Neriman Köybaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz ve vatandaşlar katıldı.

Konserde "Hatıran Yeter" şarkısı söylendiği sırada geçen günlerde evinde geçirdiği kaza sonucu kaldırıldığı hastanede günlerce süren mücadelenin ardından hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in fotoğraflarından ve görüntülerinden kesitler sinevizyona yansıtıldı. Ekranda Zeyrek'in ailesiyle olan fotoğrafı gösterilirken, vatandaşlar da alkışlarıyla Zeyrek'i andı.

Konser sonunda konuşan Milletvekili Sarı, "Büyükşehir Belediye'mize biz babaları unutmadığı için ve bu kıymetli geceyi yaşattığı için başta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın olmak üzere bütün ekipte yer alan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Babalar Günü'müz kutlu olsun" dedi.

Babaların çocuklarıyla birlikte izlediği konserin sonunda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, solist Tamer Deniz'e günün anısına hediye takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Babalar Günü'nde Anlamlı Konser - Son Dakika

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