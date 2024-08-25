Balıkesir\'de Kadınlar Kahvehanesinde Su Kabağı İşleme Atölyesi

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SEFER TALAY

(BALIKESİR)- Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Arzu Kılıç ve kardeşi Nazlı Şimşek tarafından üç ay önce işletmeye açılan kadınlar kahvehanesinde atölye çalışmaları başlatıldı. Su kabağı işleme sanatçısı Mahmut Ertan'ın öncülüğünde kurulan atölyede kadınlar su kabağı işledi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Öğretmenler Mahallesi'nde iki kız kardeşin işletmeciliğini yürüttüğü Pegasüslü Kadınlar Kahvesi'nde iki günlük festival kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikler kapsamındaki su kabağı işleme atölyesi ilgi gördü. Çalışmalara katılan kadınlara teşekkür eden İşletmeci Arzu Kılıç, atölye çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti.

İşletmeci Arzu Kılıç, "Bu hafta 2 günlük festival düzenledik. Bunu öncesinde de duyurduk. Bu iki günlük festival içerisinde de çeşit çeşit atölyeler koyduk. Örneğin şu anda içeride kabak oyma atölyesi yapılıyor. Kabak oymayı öğreniyorlar gelen arkadaşlar. Yarın gene gün içerisinde çeşitli atölyelerimiz olacak. Biz bunları zaman içerisinde daha da artırarak ve geliştirerek devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Atölyeye katılan Tayyibe Ülkülü, "Burada yapılacak olan etkinliği duyduğum zaman çok heyecanlanmıştım. Hemen aradım ve gelinim ile kendim için kontenjan istedim. Şu anda katılmış olmaktan çok mutluyum. Mahmut beyin sayesinde kabak işlemeciliği konusunda bayağı bilgi edindik. Çok da istiyordum bunu öğrenmeyi. Umarım bundan sonra da bu alanda çalışma yaparım" diye konuştu.

Eğitmen Mahmut Ertan ise, "Meraklı olan bayan arkadaşlarıma su kabağı hakkında bilgi vermeye ve alıştırma yaparak öğretmek için burada bulunmaktayım. Arkadaşlar gayet meraklı. Ellerinden iş geliyor. Becerikliler bu konuda. Gayet gazel. Bu mesleği, daha doğrusu kabak işleme sanatının burada bir daha revaçta olduğunu gördüm. Dolayısıyla bu akşam arkadaşların davetini kırmadım. Kendilerine bu konuda yardımcı olmaya çalıştım" dedi.

Bedia Ağtaç da, "Kabak oymacılığımızı hocamızın gösterdiği şekilde yaptık. Çok beğendik. Şu anda evime çok güzel süs olacağına inanıyorum. ve bütün bayanlara da tavsiye ediyorum. Çok güzel bir etkinlik. Harika bir etkinlik. Herkesin ellerine sağlık" şeklinde konuştu.