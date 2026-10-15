Balıkesir Gönen\'de sağanak sonrası Sarıköy Ovası\'ndaki çeltik tarlaları su altında kaldı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Sarıköy Ovası'ndaki tarım arazilerini olumsuz etkiledi. Hasat edilmeyi bekleyen çeltik tarlaları sular altında kalırken, üreticiler ürün kaybı riskiyle karşı karşıya kaldı.

Gönen'de etkisini artıran şiddetli yağışların ardından Sarıköy Ovası'nda geniş tarım alanlarında su baskınları meydana geldi. Henüz hasadı yapılmamış çeltik tarlalarının su altında kalması, hasat dönemindeki üreticilerde endişeye neden oldu.

Üretim maliyetlerinin arttığı ve çeltik üreticilerinin ekonomik açıdan zorlandığı dönemde yaşanan su baskınları, çiftçilerin endişelerini artırdı. Aylar süren emek ve üretim sürecinin ardından hasat bekleyen tarlaların sular altında kalması, tarımsal üretimde yaşanan riskleri bir kez daha gündeme getirdi.

Sarıköy Ovası'nda meydana gelen su baskınlarının ardından gözler, tarım arazilerindeki hasarın boyutuna ve üreticilerin uğradığı zararın nasıl karşılanacağına çevrildi.