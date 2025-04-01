Balıkesir'in Gönen İlçesinde Korkutan Yangın

Balıkesir'in Gönen ilçesinde korkutan yangın

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Tırnova Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede çevredeki yapılara sıçrarken, yangında iki ev ve bir araç zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, yangın dün gece saatlerinde Tırnova Mahallesi 7010 sokakta, eski hastane binasının karşısında bulunan bir binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki yapılara sıçradı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sabaha kadar sürdü. Yangında iki ev ve sokakta park halinde bulunan bir araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.