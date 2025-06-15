Balıkesir Toptancı Halinde Yangın

Balıkesir toptancı sebze halinde korkutan yangın

BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bulunan toptancı halinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay Altıeylül ilçesinin Kesirven kırsal mahallesinde bulunan Balıkesir'in sebze, meyve ve gıda ürünlerini temin edildiği toptancı halinde meydana geldi. Halde satış sonrası geri gelen boş plastik kasaların depolama yapıldığı alanda meydana gelen yangının vatandaşların ihbarı sonrası Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığına ait Altıeylül ekibi 2 arac 6 personel Bitem müfrezeden 1 araç 3 personel ile müdahale edilerek söndürüldü. Yangına Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye amirliği 1 araç ile su takviyesi sağladı. Yangın satış reyonlarına ulaşmadan söndürüldü. Yangın ile ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.