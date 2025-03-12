Balıkesirli Kadınlar\'dan \'Umut Battaniyesi\' Projesi

Balıkesir'de bir araya gelen 13 kadın dayanışmanın ve emeğin önemini duyurmak, farkındalık sağlamak için ilmek ilmek "Umut Battaniyesi"ni ördü. "Bakana da dokunana da umut versin" diyerek başlattıkları bu çalışmaya en büyük desteği ise Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Balıkesir Kent Konseyi verdi.

Kadınlar arasındaki birlik ve dayanışmanın önemini ortaya koymak için Balıkesirli 13 kadın, örnek bir projeye imza attı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın destekleri ve Balıkesir Kent Konseyi'nin öncülüğünde "Umut Battaniyesi" örmeye başlayan kadınlar, el emeğiyle örülen battaniyeye ilmek ilmek umudu işlediler. Paylaşmanın ve yardımlaşmanın ruhunu yansıtan bu çalışma, kadınlar için de benzersiz bir tecrübe oldu. Balıkesirli kadınların umudu yansıtan; mor, sarı, pembe ve lila renklerinde işledikleri "Umut Battaniyesi", umuda tutunmaya ihtiyacı olan bir kadına verilmek üzere Kadın Hakları Savunucusu, Gazeteci-Yazar Hacer Foggo'ya teslim edildi.

"Bu battaniye bakana da dokunana da umut versin"

Köydeki ve kentteki tüm kadınların bir arada daha güçlü olduğunu söyleyen Nurşen Barlas, "Arkadaşlarımla oturup konuşurken böyle bir battaniye yapma fikrimiz oldu ve hemen çalışmalara başladık. Hepimiz o kadar mutluyduk ki herkes yazıyordu. 'Ben üç ördüm, ben beş ördüm diye sürekli birbirimizi takip ederek battaniyenin yapımını daha da hızlandırmaya başladık. Bu kez dokuz kişiyle başladığımız battaniye yolculuğumuza çorbada tuzum olsun diyerek Boğazköy'den arkadaşlarımız da katılmaya başladı. Gerçekten de sevgiyle örülmüş bir battaniye. İlmek ilmek dokuduk ama gerçekten içinde sevgi var" ifadelerini kullandı.

Keyifli bir çalışma yaptıklarını dile getiren Sabriye Barlas da, "Umut battaniyesinde çok şeyler hissettim. Bazen de çok umutlandım. Her ördüğümde acaba bu kime dokunacak dedim. Kadınlar birlik olduğunda neler başarabileceğini düşündüm. Sevgi ilmek ilmek dokununca bir bütünlük oluşacağını düşünenlerdenim ben her zaman" dedi.

"Birlik ve beraberlik olunca güzel işler oluyor"

Battaniye için emek harcayanlardan biri olan Gülsen Akyol, "Böyle hep beraber toplanmak çok güzel oldu" diyerek tüm kadınların dayanışma ve emekle güzel bir battaniye oluşturduklarını söyledi.

Kadınların birlik ve beraberlik içinde çok güçlü olduklarını dile getiren Tenzile Başaran ise, "Birlik ve beraberlik olunca daha çok güzel işler olur inşallah. Yardım etmek çok güzel bir şey. Böyle giderse çok daha güzel işler başarılır" şeklinde konuştu. - BALIKESİR