Balkanlarda Yılbaşı Coşkusu ve Protestolar

Yerel

Balkan ülkelerinde vatandaşlar, yılbaşını şehir meydanlarında düzenlenen açık hava konserleri ve havai fişek gösterileriyle karşıladı. Balkan ülkeleri genelinde kutlamalar yapılırken, Sırbistan'da ise yılbaşı gecesine hükümet karşıtı gösteriler damga vurdu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yılbaşı vesilesiyle Sönmeyen Ateş Anıtı önündeki meydanda halka açık bir konser gerçekleştirildi.

Aralarında turistlerin de bulunduğu binlerce vatandaş, trafiğe kapatılan Mareşal Tito Caddesi üzerindeki açık alanda yılbaşını şarkılar, lazer gösterileri ve havai fişeklerle karşıladı.

Konserde sahne alan Balkanların tanınmış sanatçılarından Severina, "Bu akşam, bölgenin merkezi Saraybosna. Bu akşam, Avrupa'nın merkezi Saraybosna" ifadelerini kullandı.

Belgrad'da "sessiz karşılama"

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yılbaşı gecesine hükümet karşıtı protestolar damga vurdu.

1 Kasım'da Novi Sad kentinde bir tren garında beton sundurmanın çökmesi ile 15 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başlayan ve haftalardır devam eden protestolar, yılbaşı gecesinde de devam etti.

Belgrad'da şehir merkezindeki meydanlarda toplanan binlerce öğrenci, 2025'in ilk dakikalarına Novi Sad'daki trajik kazada hayatını kaybedenlerin anısına gerçekleştirilen saygı duruşu çerçevesinde "sessizlik" içerisinde girdi. Protestocuların toplandıkları meydanlarda, hayatını kaybeden 15 kişi için 23.52 ve 00.07 saatleri arasında 15 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Belgrad'da yılbaşı gecesi gerçekleştirilen protesto gösterilerine Niş ve Novi Sad gibi büyük şehirlerdeki vatandaşlar da eşlik etti.

Bölge ülkelerinde gerçekleştirilen kutlamalarda Belgrad'da yapılan protestolara destek mesajları gönderildi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran, Kosova'nın başkenti Priştine, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ve Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilen yılbaşı kutlamalarına da yerel halkın yanı sıra binlerce turist de iştirak etti.

Birçok başkentte vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden açık hava konserlerinde geç saatlere kadar eğlenmeye devam etti. - SARAYBOSNA