Balkanlarda Yılbaşı Coşkusu ve Protestolar - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Balkanlarda Yılbaşı Coşkusu ve Protestolar

Balkanlarda Yılbaşı Coşkusu ve Protestolar

Balkan ülkelerinde yılbaşı kutlamaları yapılırken, Sırbistan'da hükümet karşıtı protestolar dikkat çekti.

01.01.2025 04:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balkan ülkelerinde vatandaşlar, yılbaşını şehir meydanlarında düzenlenen açık hava konserleri ve havai fişek gösterileriyle karşıladı. Balkan ülkeleri genelinde kutlamalar yapılırken, Sırbistan'da ise yılbaşı gecesine hükümet karşıtı gösteriler damga vurdu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yılbaşı vesilesiyle Sönmeyen Ateş Anıtı önündeki meydanda halka açık bir konser gerçekleştirildi.

Aralarında turistlerin de bulunduğu binlerce vatandaş, trafiğe kapatılan Mareşal Tito Caddesi üzerindeki açık alanda yılbaşını şarkılar, lazer gösterileri ve havai fişeklerle karşıladı.

Konserde sahne alan Balkanların tanınmış sanatçılarından Severina, "Bu akşam, bölgenin merkezi Saraybosna. Bu akşam, Avrupa'nın merkezi Saraybosna" ifadelerini kullandı.

Belgrad'da "sessiz karşılama"

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yılbaşı gecesine hükümet karşıtı protestolar damga vurdu.

1 Kasım'da Novi Sad kentinde bir tren garında beton sundurmanın çökmesi ile 15 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başlayan ve haftalardır devam eden protestolar, yılbaşı gecesinde de devam etti.

Belgrad'da şehir merkezindeki meydanlarda toplanan binlerce öğrenci, 2025'in ilk dakikalarına Novi Sad'daki trajik kazada hayatını kaybedenlerin anısına gerçekleştirilen saygı duruşu çerçevesinde "sessizlik" içerisinde girdi. Protestocuların toplandıkları meydanlarda, hayatını kaybeden 15 kişi için 23.52 ve 00.07 saatleri arasında 15 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Belgrad'da yılbaşı gecesi gerçekleştirilen protesto gösterilerine Niş ve Novi Sad gibi büyük şehirlerdeki vatandaşlar da eşlik etti.

Bölge ülkelerinde gerçekleştirilen kutlamalarda Belgrad'da yapılan protestolara destek mesajları gönderildi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran, Kosova'nın başkenti Priştine, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ve Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilen yılbaşı kutlamalarına da yerel halkın yanı sıra binlerce turist de iştirak etti.

Birçok başkentte vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden açık hava konserlerinde geç saatlere kadar eğlenmeye devam etti. - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, saraybosna, Sırbistan, Etkinlik, Politika, Belgrad, Hükümet, Yılbaşı, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balkanlarda Yılbaşı Coşkusu ve Protestolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 İstanbul’da büyük Gazze buluşması Binlerce kişi Galata’ya yürüyor İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
07:52 Yılbaşı gecesinde İsrail’e alarm verdiren roketli saldırı Yılbaşı gecesinde İsrail'e alarm verdiren roketli saldırı
04:46 Porto Riko’da halkın yüzde 90’ı yeni yıla elektriksiz girdi Porto Riko'da halkın yüzde 90'ı yeni yıla elektriksiz girdi
14:50 Öcalan’ı İmralı’da kim tokatladı Ümit Özdağ’dan büyük ses getirecek iddia Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
14:49 Yeni Zelanda, 2025’i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı Yeni Zelanda, 2025'i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı
14:47 Orhan Kemal’in oturduğu ev satışa çıkarıldı İstenilen para dudak uçuklattı Orhan Kemal'in oturduğu ev satışa çıkarıldı! İstenilen para dudak uçuklattı
14:26 Benzin, mazot ve LPG’ye büyük zam Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
14:22 Şam’daki Başbakanlık Sarayı’nda ilk kez ezan okundu Şam'daki Başbakanlık Sarayı'nda ilk kez ezan okundu
14:14 Melis Sezen oryantal dansıyla çok konuşuldu Melis Sezen oryantal dansıyla çok konuşuldu
14:13 Survivor 2025’te kim ne kadar kazanacak İşte isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler Survivor 2025'te kim ne kadar kazanacak? İşte isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler
14:10 21 yaşında 104 yıl hapisle aranıyordu, suçüstü yakalandı 21 yaşında 104 yıl hapisle aranıyordu, suçüstü yakalandı
13:57 Kahramanmaraş’ta 4.0 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
13:56 Ferdi Kadıoğlu’nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı Ferdi Kadıoğlu'nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 10:46:07. #1.13#
SON DAKİKA: Balkanlarda Yılbaşı Coşkusu ve Protestolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.