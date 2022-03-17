Bandırma Belediyesi ve üniversite öğrencileri sokak canları için buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Bandırma Belediyesi ve üniversite öğrencileri sokak canları için buluştu

17.03.2022 11:59
Bandırma Belediyesi ve üniversite öğrencileri sokak canları için buluştu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde eğitim görmeye başlayan 1. sınıf öğrencileri, Sosyal Farkındalık Dersi kapsamında; Sokak Hayvanları ve Barınak Bölümünü seçtiler.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde eğitim görmeye başlayan 1. sınıf öğrencileri, Sosyal Farkındalık Dersi kapsamında; Sokak Hayvanları ve Barınak Bölümünü seçtiler.

Gönüllü seçtikleri bölümde; Sokak Canları Besleme Grubu oluşturmaya karar veren gençler, iletişime geçtikleri Bandırma Belediyesinde projeleri ile ilgili bilgi vererek iş birliği talebinde bulundular. Talepleri büyük memnuniyetle karşılanan üniversiteli gençlere, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun da gereken tüm desteğin verileceğini söyledi. Bandırma Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi yetkilileri, 17 Eylül Üniversitesi öğrencisi olan gençlere, ilçemiz sınırlarında yaşayan tüm sokak hayvanlarının bulunduğu alanları birlikte gezerek; besleme noktaları ve süreleri hakkında bilgi verdiler.

17 Eylül Üniversitesi öğrencileri, Sosyal Farkındalık Dersleri ve güzel dünyamızı birlikte paylaştığımız duygu ve bilinçle, Bandırmadaki sokak canlarımızı besleyerek, doğaya ve hayata destek olacaklar. Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun; "Farklı şehirlerden Bandırmamıza gelen, 17 Eylül Üniversitemizin güzel yürekli gençlerinin böyle bir projede, bir arada olmaları gelecek adına umutlarımızı daha da arttırdı. Örnek alınması gereken bu değerli çalışmaları için gençlerimizi kutluyor, başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Bandırma Belediyesi ve üniversite öğrencileri sokak canları için buluştu
Bandırma Belediyesi ve üniversite öğrencileri sokak canları için buluştu
Bandırma Belediyesi ve üniversite öğrencileri sokak canları için buluştu

YORUMLAR
500
Sındırgı'da öğrencilerin konuğu Yücel Yılmaz oldu Sındırgı'da öğrencilerin konuğu Yücel Yılmaz oldu

Bandırma Belediyesi, Sokak Hayvanları, Balıkesir, Eylül, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bandırma Belediyesi ve üniversite öğrencileri sokak canları için buluştu - Son Dakika


Son Dakika
12:01 Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı
11:55 Savaştan kaçan Ruslar, Antalya'dan konut satın alıyor: 30 daire birden alan var
11:38 Mahkemeden emsal karar! 78 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunan 23 yaşındaki gence 33 yıl hapis cezası verildi
11:33 17 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor
11:31 Bircan Bali, eski eşine "Beni aldattın mı?" diye sordu, cevap çok net oldu!
11:30 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu!
11:25 Asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılabilir mi? AK Partili isimden vatandaşı heyecanlandıran sinyal!
11:11 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar hareketlendi: 14,69
11:05 Balıkçıdan hırsıza serzeniş: İsteseydi verirdik, çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın
11:05 Maliyetleri değerinden fazla! 50 kuruş 3 katına, 1 kuruş 55 katı fiyatına üretilebiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 12:10:43. #1.11#
SON DAKİKA: Bandırma Belediyesi ve üniversite öğrencileri sokak canları için buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement