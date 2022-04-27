Bandırma'da Bayram Temizliği - Son Dakika
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Bandırma'da Bayram Temizliği

27.04.2022 15:16
Bandırma'da Bayram Temizliği

Soğuk kış mevsiminin ardından gelen bahar ve yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Bandırma Belediyesi tüm şehirde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

Soğuk kış mevsiminin ardından gelen bahar ve yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Bandırma Belediyesi tüm şehirde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

Bandırma'nın ana caddeleri, yoğun yürüyüş ve gezi alanlarının yanı sıra kırsal mahallelerde de yapılmaya başlanan temizlik çalışmaları vatandaşlardan da büyük beğeni topladı. Yaşadıkları semtlerin, çocukların oyunlar oynadığı parkların, bulundukları çevrenin oldukça detaylı temizlenmesinden memnun olan vatandaşlar, Bandırma Belediyesi'nin 444 7 105 nolu telefonuna teşekkür mesajları bıraktılar.

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Kaynak: ANKA

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