Bandırma'da deniz çekilmesi artarak devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bandırma'da deniz çekilmesi artarak devam ediyor

26.04.2022 17:19

Bandırma'da deniz çekilmesi artarak devam ediyor Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 4 aydır devam eden 15 metrelik deniz çekilmesi etkisini sürdürüyor.

Bandırma'da deniz çekilmesi artarak devam ediyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 4 aydır devam eden 15 metrelik deniz çekilmesi etkisini sürdürüyor.

Bandırma'da 4 ay önce başlayan 15 metrelik deniz çekilmesi artarak devam ediyor. Deniz çekilmesinin tamamen doğa olayı olduğunu belirten S.S Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakkı Sır, "Bu deniz çekilme olayı tamamen doğa olayıdır. Poyrazlı havalarda deniz suyu çekilir. Lodoslu havalarda da deniz şişer ve normal seviyesine gelir. Bunun fay hattı ve depremle bir alakası yoktur. Tamamen doğa olayıdır" dedi.

Bandırma'da deniz çekilmesi artarak devam ediyor
Bandırma'da deniz çekilmesi artarak devam ediyor
Bandırma'da deniz çekilmesi artarak devam ediyor
Bandırma'da deniz çekilmesi artarak devam ediyor

YORUMLAR
500
Balıkesir'de son 1 haftada 143 aranan şahıs yakalandı Balıkesir'de son 1 haftada 143 aranan şahıs yakalandı Özel gereksinimli öğrencilerini 'çalıp söyleyerek' rehabilite ediyor Özel gereksinimli öğrencilerini 'çalıp söyleyerek' rehabilite ediyor

Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bandırma'da deniz çekilmesi artarak devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
17:24 26 Nisan Salı günü altının kilogramı 909 bin 776 liraya yükseldi!
17:08 Bakan Koca açıkladı: Okullarda maske mecburiyeti kalktı
17:00 Aydın'da 'Kuşum kaçtı' diyerek fabrikayı benzin döküp yaktı!
16:50 Yarı final maçları bu akşam başlıyor! Şifresiz olarak yayınlanacak
16:47 Bir paket tohum için birbirleriyle yarışan vatandaşlar izdihama neden oldu!
16:44 MHP'nin efsane liderlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak: Osman Kavala kardeşimdir
16:35 Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor!
16:33 Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir
16:30 Devlet Bahçeli, Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezasına tepki gösteren Süleyman Sazak hakkında konuştu: Bizimle bir ilişkisi kalmamıştır
16:29 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan maske konusunda vatandaşları uyardı: Korunmak isteyen insanlar maske takmaya devam etmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 17:29:55. #1.12#
SON DAKİKA: Bandırma'da deniz çekilmesi artarak devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement