Bandırma'da kar etkili oldu - Son Dakika
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Bandırma'da kar etkili oldu

19.03.2022 10:31
Bandırma'da kar etkili oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde merkezde ve kırsal mahalleler de kar yağışı etkili oldu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde merkezde ve kırsal mahalleler de kar yağışı etkili oldu.

Bandırma'da kar etkili oldu gece geç saatlerde etkisini gösreten kar yağışı kırsal mahallelerde etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden duyurusunu yaptığı soğuk hava ile birlikte kar Bandırma'nın yüksek kesimleri ve kırsal köylerde etkili oldu. Bandırma Belediyesi Fen İşleri birimi Bandıma'nın yüksek kesinlerinde olan Levent Kayacık Mahallelerini kar küreme araçlarıyla yollarda biriken karları açtı. Zaman zaman fırtına şeklinde yağan kar tipi şeklinde yağarak kuytu yerlerde kar birikmesine neden oldu. Kar yağışı ve soğuk havanın bölgede pazartesi güne kadar devam etmesi bekleniyor. Kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışı Bandırma'nın iç kesimlerinde sadece araçların üzerler yüksek kesimlerinde de yollar kar tuttu. - BALIKESİR

Bandırma'da kar etkili oldu

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İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor

Meteoroloji, Balıkesir, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bandırma'da kar etkili oldu - Son Dakika


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