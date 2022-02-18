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Bandırma'da sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika

Bandırma'da sağanak yağış etkili oluyor

18.02.2022 13:27

Bandırma'da sağanak yağış etkili oluyor Balıkesir'in Bandırma ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Bandırma'da sağanak yağış etkili oluyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Bandırma'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kanalizasyon mazgalları taştı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yağmur yüzünden trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular sebebiyle sürücüler, zor anlar yaşadı. İlçenin ana caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Meteoroloji yetkililerince yağışın bugün etkili olduktan sonra bölgeyi terk edeceği ve hafta sonu yağış beklenmediği belirtildi.

Bandırma'da sağanak yağış etkili oluyor
Bandırma'da sağanak yağış etkili oluyor
Bandırma'da sağanak yağış etkili oluyor

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Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bandırma'da sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika


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