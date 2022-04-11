Bandırma'da sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika

Bandırma'da sağanak yağış etkili oluyor

BALIKESİR Meteorolojinin soğuk ve yağışlı hava uyarısının ardından Balıkesir'in Bandırma İlçesinde sağanak yağış etkili oluyor.

Bandırma'da sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağış etkili oluyor. Bandırma'da sabah başlayan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kanalizasyon mazgalları taştı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yağmur yüzünden trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular sebebiyle sürücüler, zor anlar yaşadı. İlçenin ana caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Meteoroloji yetkililerince yağışın bugün etkili olduktan sonra akşam saatlerinde bölgeyi terk edeceği ve yarın gece zirai don beklendiği belirtildi.