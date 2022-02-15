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Bandırma'da yoğun sis - Son Dakika

Bandırma'da yoğun sis

15.02.2022 13:29

Bandırma'da yoğun sis Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah etkili olan yoğun sis özellikle deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Bandırma'da yoğun sis

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah etkili olan yoğun sis özellikle deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Bandırma'yı etkisi altına alan yoğun sis, deniz ve kara taşımacılığında aksamalara sebep oluyor. Sabah başlayan etkili sisten dolayı Yenikapı-Bandırma, Bandırma-Yenikapı deniz otobüsü seferlerinde zorluklar yaşanırken, yük gemileri liman açıklarında bekletiliyor. Sis sebebiyle limanda yükleme ve boşaltma çalışmalarında zaman zaman aksaklıklar yaşandığı belirtiliyor. Balıkçı teknelerinin denize açılmalarına izin verilmiyor. Aşırı sis yüzünden bazı sürücüler kamyonlarını tır parkına çekerek sisin kalkmasını bekliyor. Sis sebebiyle karayolundaki araçlar sis lambalarını yakarak ilerliyor. Meteoroloji yetkililerince yapılan açıklamada yarın sabah saatlerinde de sisin etkili olmasının beklendiği belirtildi

Bandırma'da yoğun sis
Bandırma'da yoğun sis
Bandırma'da yoğun sis

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Balıkesir, Yenikapı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bandırma'da yoğun sis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma'da yoğun sis - Son Dakika
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