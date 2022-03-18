Bandırma güne karla uyandı - Son Dakika
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Bandırma güne karla uyandı

18.03.2022 11:04

Bandırma güne karla uyandıBALIKESİR Balıkesir'in Bandırma İlçesinde sabah erken saatlerde aniden bastıran kar yağışı vatandaşları sevindirdi.

Bandırma güne karla uyandı

BALIKESİR Balıkesir'in Bandırma İlçesinde sabah erken saatlerde aniden bastıran kar yağışı vatandaşları sevindirdi.

Bandırma'da kar yağışı başladı.

Meteoroloji yetkilileri Bandırma ve çevresinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli kar yağışı uyarısı yaparken; kar Bandırma'ya erken geldi.

Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar işyerlerine kar yağışı altında gitti. Meteoroloji yetkilileri bölgede kar yağışı ve soğuk havanın 5 gün etkili olacağını belirtiyor.

Bandırma güne karla uyandı
Bandırma güne karla uyandı
Bandırma güne karla uyandı

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Meteoroloji, Balıkesir, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bandırma güne karla uyandı - Son Dakika


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