Baro Başkanı Aktürk mazbatasını aldı

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan genel kurulla yeniden başkanlığa seçilen Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk mazbatasını alarak göreve başladı.

Mazbata töreninin ardından bir konuşma yapan Baro Başkanı Adem Aktürk, "Genel Kurul'da tarafımıza gösterilen güven; şahsımı ve çalışma arkadaşlarımı ziyadesiyle onurlandırmıştır. Genel Kurulumuzun ortaya koyduğu irade, bizler için işte bu önemli yolun başlangıcıdır. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Baromuzun 50. yılının kutlanacağı bu dönemde, geçmişimizden aldığımız ilham ve genel kurulumuzun bize gösterdiği teveccüh ile; mesleğimiz, meslektaşlarımız, Baromuz ve kanundan kaynaklanan görevlerimiz için sonsuz bir çaba ve güçlü bir irade ile çalışacağız.

Bir kez daha Genel Kurulumuza, gösterdikleri güven ve ortaya koydukları birlik ruhu için sonsuz şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

"Yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı"

Erzincan Barosu Olağan Genel Kurul Toplantısında Baro Başkanlığına seçilen Adem Aktürk ve yönetim kurulu üyeleri ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen toplantının ardından görev bölümü yapıldı.

Başkan Yardımcılığına Av. Sinan Aslan, Genel Sekreterliğe Av. Duygu Güner, Saymanlığa Av. Hakan Yeşil seçildi.

Adli yardım bürosuna Av. Esma Akdağ, CMK bürosuna Av. İlteriş Kağan Kadir Aydemir, Av. Emrah Aslan, Av. Erdal Artuç ve Av. Canan Gündüz görevlendirildi.

Ayrıca Avukat Hakları Merkezi kurularak tüm yönetim kurulu üyeleri merkezde görevlendirildi.

Baro Başkanı Aktürk, "Yönetim kurulumuzun ilk toplantısında görev dağılımını yaparak çalışmalarımıza başladık. Yeni dönemde de mesleki sorunlarımızı ve çözümlerini takibe devam edeceğiz.

Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması, kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yapacağımız çok şey var. Birlikte çalışacağımız arkadaşlarla el ele verip güzel hizmetler vereceğime inanıyorum. Herkese bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi. - ERZİNCAN