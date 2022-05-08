Baro Başkanı Aktürk'ten Adalet Bakanı Bozdağ'a ziyaret - Son Dakika
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Baro Başkanı Aktürk'ten Adalet Bakanı Bozdağ'a ziyaret

08.05.2022 16:02
Baro Başkanı Aktürk'ten Adalet Bakanı Bozdağ'a ziyaret

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı makamında ziyaret etti.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Aktürk, Bakan Bozdağ'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulunduklarını kaydederek avukatlık mesleğinin güncel sorunlarını ilettiğini söyledi.

Başkan Adem Aktürk, avukatlık mesleğinin güncel sorunları ve neler yapabileceği hususunda gerçekleşen görüşmede şu maddeleri sıraladı:

"1) Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, CMK ve Adli Yardım ücret tarifelerinin, enflasyon oranı ve asgari ücret artış katsayıları belirlenmeden yapıldığı; güncel enflasyonunun yüzde 70 olduğu, asgari ücrete yüzde 50 artış yapıldığı belirtilerek, bu kalemlerle ilgili yüzde 25'lik artışın çok düşük kaldığı, bu nedenle tarifelerde ivedi olarak güncelleme ve iyileştirme yapılması.

2) CMK hizmetlerindeki ulaşım giderleri hakkında il başsavcılıklarınca farklı uygulamaların yapıldığı belirtilerek, bu hizmetlerde mutat vasıtalar çerçevesinde meslektaşlara taksi gideri veya makul bir şekilde ulaşım gideri ödenmesi.

3) CMK ücretlerinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile eşitlenmesi.

4) Avukatların hukuki ilgilerinin olduğu kişilere ait taşınmaz bilgilerine erişmeleri için önemli bir hizmet olan TAKPAS sisteminin yeniden meslektaşların yararlanabileceği şekilde çalıştırılması.

5) Adli yardım ödeneklerinin artırılması.

6) Adli yardımın yıllar içinde biriken gecikmiş avukatlık ücreti ödemelerinin bir an evvel yapılması.

7) 29 yaşını doldurmamış olan, 'yeni bir işyeri' açan meslektaşlarımızın, Bağ-Kur prim muafiyetinin süresinin beş yıla çıkarılması.

8) 29 yaşını doldurmamış olan, 'yeni bir işyeri' açan, 'ilk defa vergi mükellefiyeti tesis ettiren' meslektaşlarımızın gelir vergisi teşvikinden yararlanma süresinin beş yıla çıkarılması.

9) Kamu avukatlarının özlük, statü ve ek gösterge sorununun çözülmesi.

10) Stajyer avukatların stajlarının ilk altı aylık döneminde asgari ücret miktarı kadar ödemenin, devlet tarafından yapılması.

11) Ceza Muhakemesinde uzlaştırmacı olabilmek için hukuk fakültesi mezunu olma şartının getirilmesi.

12) Adliye binalarında, barolar için ayrılan oda ve bölümlerin tahsisinde yaşanan sorunların giderilmesi."

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, misafirperverliği için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a teşekkür etti. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Baro Başkanı Aktürk'ten Adalet Bakanı Bozdağ'a ziyaret - Son Dakika


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