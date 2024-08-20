Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Halkın Dertlerini Dinledi

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Bartın Valisi Nurtaç Arslan, düzenlediği halk toplantısında vatandaşların dertlerini dinledi.

Vali Dr. Nurtaç Arslan başkanlığında, valilikteki Kaymakam Hüsnü Bey Toplantı salonunda Halk Günü Toplantısı, gerçekleştirildi. Özel Kalem Müdürü Eda Altuğ ve ilgili kurum müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda Vali Arslan, vatandaşların dertlerini dinledi.

Vali Arslan, kendisine iletilen her bir talebin ilgili kurumlara aktararak, imkanlar dahilinde çözülüp sonuçlandırılması talimatını verdi. - BARTIN