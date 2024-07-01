Başbağlar Köyü Katliamı Müzede Sergileniyor - Son Dakika
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Başbağlar Köyü Katliamı Müzede Sergileniyor

Başbağlar Köyü Katliamı Müzede Sergileniyor

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 31 yıl önce teröristlerce kurşuna dizilerek ve yakılarak hayatını kaybeden 33 sivil vatandaşın acısı tazeliğini korurken, katliama ait izler köyde inşa edilen müzede sergileniyor. Başbağlar köyünde 2013 yılında açılan müzede, yaşları 13 ile 74 arasında değişen ve 5 Temmuz 1993'te teröristler tarafından katledilen 33 vatandaşın anısı yaşatılıyor. Müzenin girişinde katledilenlerin isimlerinin yer aldığı pano bulunuyor ve hain saldırıda yaşamını yitirenlerin fotoğrafları ile giysi, tespih, tarak ve ayakkabı gibi günlük kullandıkları eşyalar sergileniyor. Başbağlar Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, '5 Temmuz akşam saat 20.00'da başlayan teröristlerin eylemleri saat 22.00'ye kadar devam etti. Tabi teröristler dört koldan köyü basmışlar, telefonları kesmişler, giriş-çıkışları tutmuşlar, evleri talan edip ne var ne yok ziynet eşyalarına varana kadar hepsini almışlar götürmüşler' dedi. - ERZİNCAN

01.07.2024 07:15
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 31 yıl önce teröristlerce kurşuna dizilerek ve yakılarak hayatının kaybeden 33 sivil vatandaşın acısı tazeliğini korurken, katliama ait izler köyde inşa edilen müzede sergileniyor.

Başbağlar köyünde 2013 yılında açılan müzede, yaşları 13 ile 74 arasında değişen ve 5 Temmuz 1993'te teröristler tarafından katledilen 33 vatandaşın anısı yaşatılıyor. Müzenin girişinde katledilenlerin isimlerinin yer aldığı pano bulunuyor ve hain saldırıda yaşamını yitirenlerin fotoğrafları ile giysi, tespih, tarak ve ayakkabı gibi günlük kullandıkları eşyalar sergileniyor.

Başbağlar Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, "5 Temmuz akşam saat 20.00'da başlayan teröristlerin eylemleri saat 22.00'ye kadar devam etti. Tabi teröristler dört koldan köyü basmışlar, telefonları kesmişler, giriş-çıkışları tutmuşlar, evleri talan edip ne var ne yok ziynet eşyalarına varana kadar hepsini almışlar götürmüşler" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Kemaliye, Erzincan, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başbağlar Köyü Katliamı Müzede Sergileniyor - Son Dakika

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