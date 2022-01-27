Başdenetçi Malkoç Manisa'da - Son Dakika

Manisa'da "Ombudsman Halkla Buluşuyor" programına katılmak üzere kente gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Ombudsman Halkla Buluşuyor" programı kapsamında Manisa'ya geldi. Manisa'da 2 gün sürecek programlarına Manisa Valiliği ziyaretiyle başlayan Malkoç, Valilik Ziyaret Defterini imzaladı. Burada açıklamada bulunan Malkoç, "Biz insanımızın kamu hizmetleri alımında karşılaştığı zorlukları, sıkıntıları idarelerle karşılıklı olarak görüşerek dostane bir şekilde çözmeye çalışan bir kurumuz. Bu anlamda halkın avukatlığı görevini yaparken aynı zamanda idaremize, idarecilerimize de dostane çözümler sunan, bir bakıma rehberlik ve danışmanlık yapan bir kurumuz. Bu anlamda bakıldığında devlet millet kaynaşmasında, idareyle halk arasında bir arabuluculuk görevi yapmasında fevkalade önemli bir rolü var. 2021 yılında halkımız 8 milyona yakın talepte ve başvuruda bulunmuştur. Bir bakıma biz toplum olarak şükür kültürünün yanı sıra şikayet kültürünü de geliştiren, talep eden bir toplumuz. Manisa da bunların başında geliyor. Özellikle kamu denetçiliğine başvuruda Manisa, Türkiye ortalamasının üzerinde bir talebi var. Biz bundan memnun oluyoruz. Çünkü insanın hakkını bilmesi, hakkını araması, bunun için müracaat etmesi Türkiye'nin gelişmesi ve demokrasinin kökleşmesi, hukukun üstünlüğü açısından fevkalade önemli buluyoruz" dedi.

Manisa'nın gerek sanayisi ve gerekse tarımıyla üreten bir şehir olduğunu belirten Vali Karadeniz, Malkoç'a hediye takdim etti. Ziyarette ayrıca AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık da yer aldı. - MANİSA