BAŞGAD Başkanı Özcan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Türkmenoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde ziyaret etti - Son Dakika
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BAŞGAD Başkanı Özcan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Türkmenoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde ziyaret etti

11.03.2022 14:14
BAŞGAD Başkanı Özcan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Türkmenoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde ziyaret etti

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Özcan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu'nu ziyaret etti.

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Özcan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu'nu ziyaret etti.

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Özcan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu'na, ülkeye ve millete dönük yapmış olduğu hayırlı ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, başarılar diledi. Özcan, şehit yakınları ve gazilerin bazı tanımlara uymayan sorunlarının çözülmesi hususunda görüş alışverişinde bulunarak "teşekkür belgesi" takdim etti. - BATMAN

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Cumhurbaşkanı başdanışmanı, Ayşe Türkmenoğlu, Batman, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel BAŞGAD Başkanı Özcan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Türkmenoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAŞGAD Başkanı Özcan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Türkmenoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde ziyaret etti - Son Dakika
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