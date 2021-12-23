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Başiskele'de budanan ağaçlar vatandaşlara yakacak oluyor - Son Dakika

Başiskele'de budanan ağaçlar vatandaşlara yakacak oluyor

23.12.2021 11:12
Başiskele'de budanan ağaçlar vatandaşlara yakacak oluyor

Başiskele Belediyesi, yıl boyunca ağaçların budanmalarından elde edilen odunları dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelere yakacak olarak dağıtıyor.

Başiskele Belediyesi, yıl boyunca ağaçların budanmalarından elde edilen odunları dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelere yakacak olarak dağıtıyor.

Başiskele Belediyesi, soğuk kış günlerinde yardıma muhtaç vatandaşlara yakacak odun yardımıyla destek oluyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yıl boyunca ilçe genelindeki yere sarkan, kuruyan, devrilme tehlikesi olan ve yol kenarlarında trafiği olumsuz etkileyen ağaç dallarını budamasıyla elde edilen odunlar belediyenin depolarında muhafaza edilirken, kış ayları boyunca vatandaşlara yakacak yardımı olarak dağıtılıyor.

Belediye ekiplerince küçük parçalara ayrılan odunlar çuvallanarak, kışın evlerini soba ile ısıtan ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor. - KOCAELİ

Başiskele'de budanan ağaçlar vatandaşlara yakacak oluyor
Başiskele'de budanan ağaçlar vatandaşlara yakacak oluyor

Başiskele, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başiskele'de budanan ağaçlar vatandaşlara yakacak oluyor - Son Dakika


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