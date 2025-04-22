Başiskele\'de Evlilik Okulu Eğitimi Devam Ediyor

Başiskele'de hayata geçirilen Evlilik Okulu, nişanlı çiftler ile evli çiftlere yönelik eğitimlerle devam ediyor.

Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Evlilik Okulu'nda eğitimler ücretsiz veriliyor. Bu eğitimlerle çiftlerin, evlilik öncesinde ve sonrasında sağlıklı bir iletişim kurmaları, karşılaştıkları sorunlara etkili çözümler üretmeleri ve aile kurumunu sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri hedefleniyor.

Antik Köfte ve Restoran Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen eğitimin 20'nci döneminde, yeni çiftler mezuniyet sevinci yaşadı. Uzman klinik psikolog eşliğinde interaktif olarak gerçekleştirilen eğitimlerde, çiftlere iletişim becerileri, çatışma çözme yeteneklerini geliştirme, finansal planlama konusunda bilinçlenme ve duygusal zekalarını güçlendirme gibi çeşitli konularda birçok faydalı bilgiler verildi.

Eğitimler, çeşitli oyunlar ve grup çalışmalarıyla desteklenerek katılımcıların hem eğlenmesi hem de aile olma konusunda bilinçlenmeleri sağlandı.

Programa katılan her nişanlı çift, Başiskele Belediyesi'ne ait düğün salonlarında yüzde 20 indirim hakkı kazandı. Ayrıca eğitim sonrası yapılan çekilişle bir çift robot süpürge, iki çift ise özel bir akşam yemeği ödülü kazandı. - KOCAELİ