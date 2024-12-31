Başiskele'de Hızlı İşler Merkezi, 2024'te 81 Bin Talebi Çözüme Kavuşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başiskele'de Hızlı İşler Merkezi, 2024'te 81 Bin Talebi Çözüme Kavuşturdu

Başiskele\'de Hızlı İşler Merkezi, 2024\'te 81 Bin Talebi Çözüme Kavuşturdu

Başiskele'de vatandaşların belediyecilik hizmetlerinden daha hızlı faydalanabilmesi için kurulan Hızlı İşler Merkezi, 2024 yılında 81 bin 494 talebi hızlı bir şekilde çözüme kavuşturdu. Merkez, vatandaşların taleplerini etkin bir şekilde dinleyip ilgili müdürlüklere ileterek sorunların çözümüne yardımcı oluyor.

31.12.2024 13:43  Güncelleme: 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başiskele'de vatandaşların belediyecilik hizmetlerinden daha hızlı şekilde faydalanabilmesi adına hizmete sunulan Hızlı İşler Merkezi, 2024 yılında 81 bin 494 talebi hızlı bir şekilde çözüme kavuşturdu.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü öncülüğünde hizmete alınan ve yeni nesil halkla ilişkiler anlayışıyla vatandaşa hizmet veren Hızlı İşler Çözüm Merkezi, her yıl olduğu gibi 2024 yılında da etkin çalıştı. Belediyenin imar, emlak istimlak, fen işleri, temizlik, park ve bahçeler, sosyal yardımlar gibi birimlerde işleri olan vatandaşlar, ilgili müdürlüklere gidip muhatap aramak zorunda kalmadan belediye girişinde kurulan Hızlı İşler Çözüm Merkezi'nde işlerini kolaylıkla ve süratle halledebiliyor. Vatandaşların yoğun talepte bulunduğu müdürlüklerden bir uzman belediye personelinin görevlendirildiği merkezde, vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler sağlanıyor. Vatandaşların talep, istek ve şikayetlerini birinci ağızdan dinleyen uzman ekipler, talepleri hızlı bir şekilde ilgili müdürlüklere iletiyor ve sorunların çözüme kavuşturulmasına aracı oluyor. Vatandaşlar da çözüm odaklı hızlı hizmetten dolayı memnun bir şekilde belediyeden ayrılıyor.

Vatandaş ile kurum arasındaki tüm iletişimi, tek bir ekranda otomatik olarak toplayarak iletişimi daha da güçlendiren Başiskele Belediyesi, 2024 yılında 81 bin 494 başvuruyu çözüme kavuşturdu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Başiskele, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başiskele'de Hızlı İşler Merkezi, 2024'te 81 Bin Talebi Çözüme Kavuşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:20 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 23:51:18. #1.13#
SON DAKİKA: Başiskele'de Hızlı İşler Merkezi, 2024'te 81 Bin Talebi Çözüme Kavuşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.