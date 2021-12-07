Başiskele'de kış spor okulları devam ediyor - Son Dakika

Başiskele Belediyesi tarafından ilçedeki çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen ücretsiz kış spor okullarında eğitim devam ediyor.

İlçede ikamet eden 4-16 yaş arasındaki çocukların eğitim alabilmeleri için Başiskele Belediyesi tarafından ücretsiz spor okulları düzenleniyor. Başiskele'nin yetenekli sporcularının da ortaya çıkarılmasını sağlayacak kış spor okullarında 8 spor branşında eğitimler devam ederken, satranç eğitimlerine çocuklar büyük rağbet gösteriyor.

Altınkent Gençlik Merkezi ve Başiskele Çocuk Kütüphanesi'nde verilen eğitimlerde, satranç taşlarının hareket ve fonksiyonları, satranç oyununun amacı ve kuralları detaylı bir şekilde teorik olarak çocuklara öğretiliyor. Uzman eğitimciler tarafından verilen teorik eğitimlerin ardından çocuklar kendi aralarında pratik yapıyor. - KOCAELİ