Başiskele'de mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Başiskele'de mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

06.05.2022 14:34
Başiskele'de mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Başiskele Belediyesi'nin mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Başiskele Belediyesi'nin mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün başkanlığında toplanan meclis, açılış ve yoklama ile başladı. Mayıs ayı meclis toplantısında 13 madde görüşüldü. Gündemin 1, 2, ve 3. maddelerinde imar planı değişikliğini içeren imar komisyonu raporu oy çokluğuyla kabul edilirken, gündemin 4. maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 3. maddesinde işyerlerinde Türkçe isim ve karakter kullanılması ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 4. ve 5. maddelerinde yer alan uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili teklif yazılarının ilgili komisyona havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 5, 6, 7 ve 9. maddelerini içeren plan ve bütçe komisyonu raporu da oy birliğiyle kabul edildi.

Haziran ayı meclis toplantısının ise 7 Haziran Salı günü saat 15.00'te yapılması oy birliğiyle kabul edildi. - KOCAELİ

Başiskele'de mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı
Başiskele'de mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

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Başiskele, Haziran, Mayıs, imar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başiskele'de mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


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