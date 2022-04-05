Başiskele'de Ramazan çadırı kuruldu - Son Dakika
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Başiskele'de Ramazan çadırı kuruldu

05.04.2022 12:29
Başiskele'de Ramazan çadırı kuruldu

Başiskele Belediyesi, Ramazan ayının manevi coşkusunu 7'den 77'ye herkesin bir arada yaşaması için Başiskele Sahili'ne Ramazan çadırı kurdu.

Başiskele Belediyesi, Ramazan ayının manevi coşkusunu 7'den 77'ye herkesin bir arada yaşaması için Başiskele Sahili'ne Ramazan çadırı kurdu.

Ramazan boyunca dolu dolu, birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler hazırlayan Başiskele Belediyesi, iftardan sonra saat 21.00'da tüm vatandaşları Ramazan çadırına davet etti. Çadırda sohbetler canlı tasavvufi müzik dinletilerinin eşliğiyle gerçekleşiyor. Aynı zamanda Ramazan boyunca şiir, söyleşi, orta oyunu, meddah gibi daha birçok etkinlik de düzenlenecek. - KOCAELİ

Başiskele'de Ramazan çadırı kuruldu
Başiskele'de Ramazan çadırı kuruldu

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Başiskele, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başiskele'de Ramazan çadırı kuruldu - Son Dakika


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