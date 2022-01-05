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Başiskele'de yılın ilk meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Başiskele'de yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

05.01.2022 13:40
Başiskele'de yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

Başiskele Belediyesi'nin 2022 yılı ocak ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün başkanlığında gerçekleştirildi.

Başiskele Belediyesi'nin 2022 yılı ocak ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye meclis salonunda yapılan yeni yılın ilk meclis toplantısında 15 gündem maddesi görüşüldü. Yoklama ve bir önceki aya ait karar tutanağının okunmuş sayılmasının kabul edilmesiyle başlayan meclis toplantısında, gündemin 1. ve 5. maddeleri oy çokluğu, 2. 3. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ve 13. maddeleri de oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

Gündemin 4. maddesinin süre uzatımı talebi oy birliğiyle kabul edilirken, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün imar planı değişikliği yapılması ile ilgili teklif yazısını içeren 14. ve 15. maddelerinin İmar Komisyonu'na havalesi de oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 12. maddesi olan Denetim Komisyonuna seçilecek 5 üye, gizli oylamayla belirlendi. Oylama sonucunda denetim komisyonu üyeliğine meclis üyeleri Murat Eşdoğan, Melih Özkaraaslan, Metin Kırcı, Saim Anlağan ve Kadir Öztonga seçildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından dilek ve temenniler ile meclis toplantısı sona erdi.

Başiskele Belediyesi'nin şubat ayı olağan meclis toplantısının ise 1 Şubat Salı günü saat 15.00'te yapılmasına karar verildi. - KOCAELİ

Başiskele'de yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

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Başiskele, imar, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başiskele'de yılın ilk meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


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