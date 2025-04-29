Başiskele Sahili\'nde Kitap Kafe Projesi Devam Ediyor

Başiskele Sahili'ne inşa edilen Kitap Kafe'de çalışmalar devam ediyor. Mekan, vatandaşlara deniz ve orman manzarası eşliğinde kitap okuma keyfi yaşatacak.

Başiskele Belediyesi tarafından Liman Caddesi üzerinde inşa edilen ve 350 metrekare olan Kitap Kafe Projesi'nin zemin kat oturum alanı 300 metrekare olacak. Çeşitli kitaplara sahip kütüphanesi de olacak Kitap Kafe'de mutfak, ıslak hacimler ve kadın-erkek tuvaletleri ve mescit alanları da yer alacak.

Başiskele Kitap Kafe, manzarasıyla vatandaşlara eşsiz bir deneyim sunacak. Bir tarafta deniz, diğer tarafta orman manzarasında kitap okumanın keyfini sürecek vatandaşlar, çay ve kahve eşliğinde huzurlu bir vakit geçirecek.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de ekibiyle birlikte projeyi gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. - KOCAELİ