Başiskele'ye bakımevi yapılacak - Son Dakika
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Başiskele'ye bakımevi yapılacak

24.05.2022 12:24
Başiskele'ye bakımevi yapılacak

Başiskele Belediyesi, sokak hayvanlarının tedavisi, bakımı ve rehabilitasyonu için bakımevi yapacak.

Başiskele Belediyesi, sokak hayvanlarının tedavisi, bakımı ve rehabilitasyonu için bakımevi yapacak.

Başiskele Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinin yapımı için ilk kazmayı vurdu. Sokak hayvanlarının tedavi, bakım, beslenme ve rehabilitasyonu gibi birçok ihtiyacının karşılanacağı bakımevi, Sepetlipınar Mahallesi'nde yapılmaya başlandı. Yaklaşık 6100 metrekare alan üzerine inşa edilecek bakımevi 164 metrekare idari bina, 435 metrekare barınaklardan oluşacak. İdari binada 2 veteriner odası, ameliyathane, muayene odası, seminer odası ve bekleme odası yer alacak.

Başiskele Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde kedi ve köpeklerin yanı sıra kuşların da yuvası olacak. Kentteki yabani hayatın korunması, kuş popülasyonunun çeşitlenmesi ve artırılması için kuş yuvaları da yer alacak. - KOCAELİ

Başiskele'ye bakımevi yapılacak
Başiskele'ye bakımevi yapılacak
Başiskele'ye bakımevi yapılacak

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Kaynak: İHA

Sokak Hayvanları, Başiskele, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başiskele'ye bakımevi yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başiskele'ye bakımevi yapılacak - Son Dakika
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