Başkan Akel\'den Kamu Malına Zarar Verenlere Tepki

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde park ve bahçelerde yer alan kamelya, çit, tel örgü ve tuvalet lavaboları gibi kamu malına zarar veren şahıslar, Belediye Başkanı Necdet Akel'in tepkisini çekti.

Son dönemde ilçede bu tür davranışların artış gösterdiğini belirten Başkan Akel, vatandaşları kamu kaynaklarını koruma konusunda daha duyarlı olmaya çağırdı. Başkan Akel yaptığı açıklamada, "Gediz Belediyesi olarak, kamu kaynaklarının tüm vatandaşlarımızın ortak malı olduğunu ve bu kaynakların korunmasının büyük bir sorumluluk taşıdığını hatırlatmak isteriz. Kamu malına zarar vermek, sadece bütçemize değil, aynı zamanda geleceğimize de büyük zararlar vermektedir" dedi.

Başkan Akel, tüm ilçe halkına seslenerek, "Unutmayalım ki, hep birlikte daha yaşanabilir bir Gediz için çalışmalıyız. Herkesin katkısı, geleceğimizi şekillendirecektir" ifadeleriyle vatandaşları ilçenin güzelliklerine sahip çıkmaya davet etti. - KÜTAHYA