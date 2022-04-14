Başkan Akgün gaziler ve şehit aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Akgün gaziler ve şehit aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi

14.04.2022 10:03
Başkan Akgün gaziler ve şehit aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi

Büyükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği iftar yemeğinde Başkan Akgün gazi ve şehit aileleri ile bir araya geldi.

Büyükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği iftar yemeğinde Başkan Akgün gazi ve şehit aileleri ile bir araya geldi.

Büyükçekmece Hizmet Binası'nda düzenlenen iftar yemeğinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün gazi ve şehit ailelerine şükranlarını ileterek çocuklara oyuncak dağıttı.

"Şükranlarımızı sunuyoruz"

Gazi ve şehit aileleriyle birlikte iftar yapan Başkan Akgün vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere rahmet dileyerek kahraman gazilere şükranlarını sundu. Başkan Akgün iftar yemeğinde şöyle konuştu: "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bayrağımızın dalgalanması için canlarını feda etmekten kaçınmayan kahraman gazilerimiz ve şehitlerimizin aileleri ile bugün iftarda bir araya geldik. Vatan, bayrak ve vazife uğrunda şehit düşen tüm kahramanlarımızı bu vesile ile bir kez daha rahmet ile anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Birlik, beraberlik içinde nice Ramazanlarda birlikte olmak dileğiyle. Yüce Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin." İftar programına katılan Muharip Gaziler Derneği Büyükçekmece Şubesi Başkanı Selçuk Eker, Başkan Akgün'ün her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirterek kendisine teşekkür etti. - İSTANBUL

Başkan Akgün gaziler ve şehit aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi
Başkan Akgün gaziler ve şehit aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi
Başkan Akgün gaziler ve şehit aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi
Başkan Akgün gaziler ve şehit aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi
Başkan Akgün gaziler ve şehit aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi
Başkan Akgün gaziler ve şehit aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi

YORUMLAR
500

Büyükçekmece, İftar, Şehit, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Akgün gaziler ve şehit aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
09:58 Annesinin yalvarışı işe yaramadı! Ehliyetsiz sürücüye 11 bin lira ceza kesildi
09:58 Fenerbahçe'nin transfer atakları devam ediyor! Peter Olayinka sarı-Lacivertli takımın ilk sırasında
09:45 Sacit Aslan aradı, Pınar Eliçe canlı yayını terk etti: Pınar assolist olsun diye Vedat Bey, hatırı sayılır para verdi
09:35 Kaçırılıp tehditle cinsel şiddete maruz kalan genç kadın yaşadıklarını anlattı: Göğsüme bıçakla imza attılar
09:34 Diyarbakır'da yolsuzluk operasyonu: Eski milletvekili adayından kadınlara kameralı şantaj, yolsuzluk parasıyla hac
09:12 Mansur Yavaş: Özdağ'ın "adayımız" söylemi beni rahatsız etti, ortada fol yok yumurta yok!
12:11 Johnny Depp ve Amber Heard arasında sular durulmuyor: Beni rehin alıp 3 gün boyunca cinsel istismarda bulundu
09:00 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Dizide yapılan zaman atlaması izleyiciyi şaşkına çevirdi!
08:59 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne evladını kucağına alabildi mi?
08:56 ABD polisinin ırkçı şiddeti son bulmuyor! Siyahi bir genç başından vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 10:12:07. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Akgün gaziler ve şehit aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement