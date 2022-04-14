Başkan Akgün gaziler ve şehit aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika

Büyükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği iftar yemeğinde Başkan Akgün gazi ve şehit aileleri ile bir araya geldi.

Büyükçekmece Hizmet Binası'nda düzenlenen iftar yemeğinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün gazi ve şehit ailelerine şükranlarını ileterek çocuklara oyuncak dağıttı.

"Şükranlarımızı sunuyoruz"

Gazi ve şehit aileleriyle birlikte iftar yapan Başkan Akgün vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere rahmet dileyerek kahraman gazilere şükranlarını sundu. Başkan Akgün iftar yemeğinde şöyle konuştu: "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bayrağımızın dalgalanması için canlarını feda etmekten kaçınmayan kahraman gazilerimiz ve şehitlerimizin aileleri ile bugün iftarda bir araya geldik. Vatan, bayrak ve vazife uğrunda şehit düşen tüm kahramanlarımızı bu vesile ile bir kez daha rahmet ile anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Birlik, beraberlik içinde nice Ramazanlarda birlikte olmak dileğiyle. Yüce Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin." İftar programına katılan Muharip Gaziler Derneği Büyükçekmece Şubesi Başkanı Selçuk Eker, Başkan Akgün'ün her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirterek kendisine teşekkür etti. - İSTANBUL