Başkan Akın Yeni Yıla Sabah Namazıyla Başladı

Yerel

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yeni yılın ilk günü sabah namazını tarihi Zağnos Paşa Camii'nde kıldı. Esnaf ile bir araya gelen Başkan Akın, 'Balıkesir'i daha güzel yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız' dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sabah namazını Zağnos Paşa Camii'nde kıldıktan sonra İstanbul'un fethine de bizzat katılan Zağnos Paşa'nın türbesini ziyaret ederek dua etti. Sabah namazı sonrası vatandaşlarla da bir araya gelen Akın, "2025 yılının ilk sabahındayız, sabah burada hemşehrilerimle bir araya geldik. 2025 yılının Balıkesir'e, ülkemize, dünyaya sağlıkla, huzur içerisinde, barış içerisinde bir yıl diliyorum. Güzel memleketimiz Balıkesir, Kuvayi Milliye'nin baş şehri, milli birliğin ve beraberliğin merkezi bu duyguyla herkesi kucaklayarak 2025'de de hep beraber çalışarak Balıkesir'i hak ettiği noktaya çıkartacağız" dedi. - BALIKESİR