Başkan Aktaş'tan, Emet Kadın Girişimciler Kooperatifine ziyaret - Son Dakika
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Başkan Aktaş'tan, Emet Kadın Girişimciler Kooperatifine ziyaret

07.05.2022 09:56
Başkan Aktaş'tan, Emet Kadın Girişimciler Kooperatifine ziyaret

Emet Belediyesinin davetlisi olarak ilçede bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Emet Belediyesi öncülüğünde kurulan Emet Kadın Girişimciler Kooperatifini (EMKO) ziyaret etti.

Emet Belediyesinin davetlisi olarak ilçede bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Emet Belediyesi öncülüğünde kurulan Emet Kadın Girişimciler Kooperatifini (EMKO) ziyaret etti.

EMKO'nun seramik atölyesini gezen, üretim ve kooperatif hakkında Kooperatif Başkanı Ayşe Er'den bilgiler alan Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, üretilen mamulleri inceleyip örnekler aldı.

Başkan Aktaş'ın, Bursa Belediyesine özel üretimler için kooperatife ön sipariş ve siparişlerde bulunduğu öğrenildi. - KÜTAHYA

Başkan Aktaş'tan, Emet Kadın Girişimciler Kooperatifine ziyaret
Başkan Aktaş'tan, Emet Kadın Girişimciler Kooperatifine ziyaret
Başkan Aktaş'tan, Emet Kadın Girişimciler Kooperatifine ziyaret
Başkan Aktaş'tan, Emet Kadın Girişimciler Kooperatifine ziyaret

YORUMLAR
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Emet Belediyesi, Ali Nur, Bursa, Emet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Aktaş'tan, Emet Kadın Girişimciler Kooperatifine ziyaret - Son Dakika


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