Başkan Aktaş'tan Hamitler'e Botanik Parkı müjdesi
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde şehri tematik parklarla donatacaklarını belirterek, "Bu çerçevede Hamitler'deki düzenli katı atık depolama tesisini de botanik parka dönüştürüyoruz" dedi.
Şehrin dört bir tarafına tematik parklar
'Yeşil ve daha yaşanabilir' bir Bursa hedefiyle yeni dönem projelerini açıklayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Alinur Aktaş, 3.5 milyon yeni yeşil alan kazandıracakları şehri tematik parklarla donatacaklarını söyledi. Şehrin bütününe yayacakları tematik parklar, bölge parkları ve yeşil alan düzenlemeleriyle yeşili günlük yaşamın bir parçasına düştüreceklerini belirten Başkan Aktaş, "Bu parkların içerisinde önem verdiğim 4 tane tematik parkımız bulunuyor. İlki 180 bin metrekare alana sahip olacak olan Demirtaş Yenilenebilir Enerji Parkı. Önceki yıllarda şehrimizin çöp depolama alanı olarak kullanılan alan üzerinde güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla su verimliliği konularında öğretici ve teşvik edici bir park konseptini hayata geçiriyoruz. Bir diğeri 440 bin metrekare alana sahip Kumsaz Su Dünyası Bölge Parkı. İçerisinde su ve oyun gruplarının bir arada kullanıldığı, her yaş grubundan insanın katılabildiği, suyla ilgili aktiviteleri içeren eğlence temalı parkımızı vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. Üçüncü olarak 500 bin metrekarelik Bursa Ürünlü Tarım İnovasyon Parkı. İçerisinde tarımın teknolojiyle birlikte akıllı hale getirilmesi hedeflenerek, çocuklar ve gençler başta olmak üzere şehir hayatı içerisindeki tüm vatandaşlarımızın toprakla buluşmasını sağlayacağız" dedi.
Hamitler Botanik Parkı
Bir diğer tematik park olan Hamitler Botanik Parkı'nın ise şehre bir park kazandırmanın yanında çok daha büyük anlamlar taşıyan bir proje olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, Hamitler bölgesindeki alanın 90'lı yılların ortasından bu yana düzenli katı atık depolama sahası olarak kullanıldığını hatırlattı. Çevresindeki 13 mahallede yaklaşık 400 bin nüfusun yaşadığını anlatan Başkan Aktaş, "Çöp depolaması tamamlanan 150 bin metrekarelik kısmında çalışmalarına başladığımız alanın tamamını bir botanik parkı olarak şehrimize kazandırıyoruz. Hamitler'de bulunan düzenli katı atık depolama tesisimizi botanik parka dönüştürürken, şehrin atıklarını bertaraf etmek üzere hazırladığımız projede gerçek bir dönüşümü daha hayata geçiriyoruz. Bu projenin engellenmesi adına birilerinin mahkeme kapılarında gezip bu işi 3 sene nasıl geciktirdiğini tüm kamuoyu da biliyor. Bursa olarak günde 3 bin 500 ton katı atık üretiyoruz. Son teknolojiler kullanılarak hazırlanan, modern şehirciliği ve çevre hassasiyetlerini en üst düzeyde içerisinde barındıran 'Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisini' şehrimize kazandırıyoruz" diye konuştu.
100 bin hanenin elektriği karşılanacak
Yer seçiminden projelendirilmesine kadar tamamen bilimsel yöntemlerin kullanıldığını söyleyen Başkan Aktaş, "Atıkları çöp olarak değil bir hammadde olarak değerlendiren, kapalı sistemde koku başta olmak üzere çevreye herhangi bir olumsuzluk yaşatmayan tesisimizle günde 2 bin 500 ton atığın bertarafı sağlanacak. Yılda 100 bin hanenin enerji tüketimine denk gelen elektrik üreteceğiz. Tüm engellemelere rağmen Çevre Yolu'nu da bizatihi öncesinde yaparak mahalleleri şuanda sıkıntılı olduğu konudan da kurtarmış olacağız. Bu tesisin bir örneği 'Doğu Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi' olarak İnegöl Yeniyörük'de faaliyetini sürdürüyor. Ayrıca parklarımızı afet durumlarında kullanılmak üzere deprem parkı altyapısına kavuşturuyoruz. Şehrimizin dört bir yanında milyonlarca metrekare park projelerimizi hayata geçiriyoruz" dedi.
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