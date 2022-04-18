Başkan Alemdar, çocuklarla iftarda buluştu - Son Dakika
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Başkan Alemdar, çocuklarla iftarda buluştu

18.04.2022 12:42
Başkan Alemdar, çocuklarla iftarda buluştu

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, her yıl Ramazan ayının 15'inci günü olan Dünya Yetimler Günü'nde öksüz ve yetim çocuklar iftarda buluştu. İftar öncesi masaları dolaşan Alemdar, çocuklara özel hazırlanan hediyeleri takdim etti. Alemdar, "Dünyanın her yerinde olduğu gibi Serdivan'da da Ramazan ayına dair özel bir hassasiyet var. Ben de bir ağabeyiniz, bir evladınız olarak sizlerle bir araya gelmekten son derece mutluyum. Her Ramazan olduğu gibi yine bu Ramazan'da da bir araya geldik. Çocuklarımıza sahip çıkan kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah iyi yerlere geleceksiniz. Şehrimize, ülkemize faydalı olacaksınız" dedi. - SAKARYA

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Yusuf Alemdar, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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