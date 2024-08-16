Başkan Alemdar, Sakarya\'da Hemşehri Dernekleriyle Buluştu

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Türkiye'nin kültür mozaiği Sakarya'da hemşehri derneklerinin temsilcileriyle buluşan Başkan Alemdar, "Şehrimizin çok kültürlü yapısını zenginlik olarak görüyoruz. Hamdolsun bu çeşitliliğin güzel yansımalarını da hep birlikte müşahede ediyoruz. Gerek hemşehri buluşmaları gerekse önümüzdeki süreçte hayata geçireceğimiz çalışmalarla birlik ve beraberliğimizi güçlendireceğiz. Hemşehri buluşmalarımıza katkı sağlayan tüm derneklerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türkiye'nin kültür mozaiği Sakarya'da hemşehri dernekleriyle bir araya geldi. Ormanpark'ta gerçekleşen programda 29 farklı kültür derneğinin başkanları ve temsilcileri katıldı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin de programda hazır bulundu. Buluşmada söz alan dernek temsilcileri geçtiğimiz hafta sonu Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen hemşehri buluşmaları için Başkan Alemdar'a teşekkür etti. Başkan Alemdar ise hemşehri buluşmalarının kültürel çeşitliliği zenginlik olan Sakarya'da birlik ve beraberliği pekiştirdiğini kaydetti. Alemdar, kültür derneklerine katılımları ve katkıları için teşekkür etti.

Kültürel çeşitliliğin şehre farklı bir güzellik kattığına dikkat çeken Başkan Yusuf Alemdar, "Biz aynı bayrağa, aynı vatana hizmet eden, farklı geleneklere sahip bir milletiz. Elbette her bölgenin yaşam şartları farklıdır. Dolayısıyla oradaki gelenekler bizlerin farklılığı olarak yansımaktadır. Biz şehrimizde farklı geleneklerle huzur içinde bir arada yaşıyorsak bu bizleri kardeş olarak kılmaktadır. İnşallah bu kardeşlik duygumuzu ülkemizin her yanında tanıtacağız. Bu anlamda 2026 için kültür yolu projesini Sakarya'ya getirmenin gayreti içerisindeyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızla gerekli iletişimleri sağladık ve şehrimizde yapılması için girişimlerimizi başlattık" diye konuştu.

Başkan Alemdar ayrıca, Sakarya'nın çok kültürlü yapısını zenginlik olarak gördüklerini kaydederek, "Şehrimizdeki bu çeşitliliğin yansımalarını görüyor, Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehri derneklerimize büyük önem veriyoruz. Gerek hemşehri buluşmaları gerekse önümüzdeki süreçte hayata geçireceğimiz çalışmalarla birlik ve beraberliğimizi güçlendireceğiz. Kardeşlik hukukunu geliştirerek, bir ve beraber olacağız. Bizi ayırmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Çünkü medeniyet ve kültür tasavvuru olmayan bir milletin ayakta durma şansı yoktur. İnşallah sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sakarya'nın kültürünü uluslararası alana taşıyacağız. Bunları elbette ortak akıl ve istişare ile yapacağız. Ben bu vesileyle katılımınız, katkılarını için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu. - SAKARYA