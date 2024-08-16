Başkan Alemdar, Sakarya'da Hemşehri Dernekleriyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Alemdar, Sakarya'da Hemşehri Dernekleriyle Buluştu

Başkan Alemdar, Sakarya\'da Hemşehri Dernekleriyle Buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türkiye'nin kültür mozaiği Sakarya'da hemşehri dernekleriyle bir araya geldi. Başkan Alemdar, şehrin çok kültürlü yapısını zenginlik olarak gördüklerini belirterek, birlik ve beraberliği güçlendirecek çalışmalar yapacaklarını söyledi.

16.08.2024 17:01  Güncelleme: 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin kültür mozaiği Sakarya'da hemşehri derneklerinin temsilcileriyle buluşan Başkan Alemdar, "Şehrimizin çok kültürlü yapısını zenginlik olarak görüyoruz. Hamdolsun bu çeşitliliğin güzel yansımalarını da hep birlikte müşahede ediyoruz. Gerek hemşehri buluşmaları gerekse önümüzdeki süreçte hayata geçireceğimiz çalışmalarla birlik ve beraberliğimizi güçlendireceğiz. Hemşehri buluşmalarımıza katkı sağlayan tüm derneklerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türkiye'nin kültür mozaiği Sakarya'da hemşehri dernekleriyle bir araya geldi. Ormanpark'ta gerçekleşen programda 29 farklı kültür derneğinin başkanları ve temsilcileri katıldı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin de programda hazır bulundu. Buluşmada söz alan dernek temsilcileri geçtiğimiz hafta sonu Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen hemşehri buluşmaları için Başkan Alemdar'a teşekkür etti. Başkan Alemdar ise hemşehri buluşmalarının kültürel çeşitliliği zenginlik olan Sakarya'da birlik ve beraberliği pekiştirdiğini kaydetti. Alemdar, kültür derneklerine katılımları ve katkıları için teşekkür etti.

Kültürel çeşitliliğin şehre farklı bir güzellik kattığına dikkat çeken Başkan Yusuf Alemdar, "Biz aynı bayrağa, aynı vatana hizmet eden, farklı geleneklere sahip bir milletiz. Elbette her bölgenin yaşam şartları farklıdır. Dolayısıyla oradaki gelenekler bizlerin farklılığı olarak yansımaktadır. Biz şehrimizde farklı geleneklerle huzur içinde bir arada yaşıyorsak bu bizleri kardeş olarak kılmaktadır. İnşallah bu kardeşlik duygumuzu ülkemizin her yanında tanıtacağız. Bu anlamda 2026 için kültür yolu projesini Sakarya'ya getirmenin gayreti içerisindeyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızla gerekli iletişimleri sağladık ve şehrimizde yapılması için girişimlerimizi başlattık" diye konuştu.

Başkan Alemdar ayrıca, Sakarya'nın çok kültürlü yapısını zenginlik olarak gördüklerini kaydederek, "Şehrimizdeki bu çeşitliliğin yansımalarını görüyor, Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehri derneklerimize büyük önem veriyoruz. Gerek hemşehri buluşmaları gerekse önümüzdeki süreçte hayata geçireceğimiz çalışmalarla birlik ve beraberliğimizi güçlendireceğiz. Kardeşlik hukukunu geliştirerek, bir ve beraber olacağız. Bizi ayırmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Çünkü medeniyet ve kültür tasavvuru olmayan bir milletin ayakta durma şansı yoktur. İnşallah sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sakarya'nın kültürünü uluslararası alana taşıyacağız. Bunları elbette ortak akıl ve istişare ile yapacağız. Ben bu vesileyle katılımınız, katkılarını için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yusuf Alemdar, Türkiye, sakarya, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Alemdar, Sakarya'da Hemşehri Dernekleriyle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:01 Meclis’teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu Meclis'teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu
15:13 İnegöl’de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı İnegöl'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
15:04 TBMM’de utandıran görüntüler Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
09:07 Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor
08:54 Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi
07:13 Tam 34 penaltı kullanıldı UEFA Avrupa Ligi’nde inanılmaz maç Tam 34 penaltı kullanıldı! UEFA Avrupa Ligi'nde inanılmaz maç
05:46 Alevler bir anda sardı Gaziantep’te fabrika yangını Alevler bir anda sardı! Gaziantep'te fabrika yangını
02:05 Erdoğan imzaladı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni atama Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama
01:18 İsrailliler Batı Şeria’daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti İsrailliler Batı Şeria'daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti
01:16 Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu
00:46 Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu
00:16 ABD ve İngiltere’ye ait savaş uçakları Yemen’i vurdu ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'i vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 18:16:11. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Alemdar, Sakarya'da Hemşehri Dernekleriyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement