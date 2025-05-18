Başkan Ali Doğan\'dan 19 Mayıs mesajı

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Doğan mesajında, 19 Mayıs'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün 106 yıl önce Samsun'a çıkarak Milli Mücadeleyi başlattığı gün olduğunu ifade etti Doğan, mesajında, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, en büyük eserim dediği Cumhuriyet'i demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ata'sının emanetine Cumhuriyet'e sahip çıkacak, O'nun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda vatanına milletine bağlı, bayrağına sahip çıkan, ülkesine maddi manevi katkılar sağlayan çağdaş gençlerimizle O'nun Türk gençliğine emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet koruyup yaşatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanı uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Milli Mücadelemizin 106. yılında gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP