Başkan Alim Işık'tan 'Geçmiş olsun' ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Alim Işık'tan 'Geçmiş olsun' ziyareti

23.06.2022 20:17
Başkan Alim Işık'tan 'Geçmiş olsun' ziyareti

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, geçirdiği iş kazası sonrası hastanede tedavisi devam eden Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Ali Kıyak'ı, ziyaret etti.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, geçirdiği iş kazası sonrası hastanede tedavisi devam eden Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Ali Kıyak'ı, ziyaret etti.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yurt dışı görevinden döner dönmez ayağının tozu ile iş kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede Mehmet Ali Kıyak'ı ziyaret etti.

Başkan Işık, Kıyak'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletirken, acil şifalar diledi.

Başkan Işık'a ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ertuğrul Cevahir, Murat Arık, Su ve Kanalizasyon Müdürü Serhat Muştuer eşlik etti.(EFE-) - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Başkan Alim Işık, Sakarya'da Başkan Alim Işık, Sakarya'da Yapılan yol çalışması trafikte güvenliği artıracak Yapılan yol çalışması trafikte güvenliği artıracak
Kaynak: İHA

Alim Işık, Kütahya, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Alim Işık'tan 'Geçmiş olsun' ziyareti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:01 Hayvanlarını otlatmak isteyen kadın, ineği ile birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı
19:59 Gaziantep'te bir kişi meydanda üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi
19:52 2 aylık hamile eşini öldüren adamın savunması ortaya çıktı: Bir anlık öfkemle etrafa ateş ettim
19:37 Boşanma aşamasındaki adam, eşine arkadaşlık istediği gönderdiği için kuzenini öldürmüş
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
18:50 Konut kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı! Evin fiyatına göre bankadan alınacak tutar değişecek
17:55 Hurda toplayan 4 kişi buldukları varilleri dereye döktü: 8 kişi hastanelik oldu
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 20:23:15. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Alim Işık'tan 'Geçmiş olsun' ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement