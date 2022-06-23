Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık , geçirdiği iş kazası sonrası hastanede tedavisi devam eden Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Ali Kıyak'ı, ziyaret etti.

Kaynak: İHA

Alim Işık, Kütahya, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Başkan Alim Işık'tan 'Geçmiş olsun' ziyareti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.