Üye Girişi
Başkan Anık: "Yola kaldığımız yerden devam ediyoruz" - Son Dakika

Başkan Anık: "Yola kaldığımız yerden devam ediyoruz"

11.01.2022 11:45
Başkan Anık: "Yola kaldığımız yerden devam ediyoruz"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen kongre heyecanı sonrasında, taksici esnafından yeniden güvenoyu alarak başkanlığa seçilen Celil Anık, "Yola kaldığımız yerden devam ediyoruz.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen kongre heyecanı sonrasında, taksici esnafından yeniden güvenoyu alarak başkanlığa seçilen Celil Anık, "Yola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seçim bir yarıştı, geldi ve geçti" dedi. Mevcut başkan olarak girdiği seçimden yeniden başkan olarak çıkan Anık, kendisine oy veren veya vermeyen diye ayırmayarak tüm esnafı kucaklama sözü verdi.

Gaziemir Fuar Alanı D blokta 15 farklı sandıkta gerçekleştirilen oylama sonucu Celil Anık, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın yeniden başkanı oldu. Anık, kendisine oy vermeyen esnafa da 7/24 odanın kapısının açık olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde önümüzdeki dönemi geçirmek istediğini ifade ederek, "Tüm esnafımıza eşit mesafedeyiz" vurgusu yaptı.

Başkan Anık, yaptığı açıklamasında, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar tüm esnafımıza eşit mesafede durduk ve bu şekilde odamızı yönetmeye de devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seçim bir yarıştı, geldi ve geçti. Esnafımız bize güvendi yola devam edin kararı verdi. Maalesef korona virüsü salgını nedeniyle pek çok sayıda esnafımız ya Covid-19 oldu ya da temaslı olması sebebiyle oy vermeye gelemedi. Esnafımız birçok yalana, iftiraya çirkin sözlere rağmen büyük projelerin küçük düşüncelerle yapılamayacağını gösterdi. Oy vermeye gelenlerden de gelemeyenlerden de Allah razı olsun. Tüm esnafımız haklarını helal etsinler. Katılımın düşük olmasına rağmen esnafımızın bize yola devam edin demesi işimizi daha da hevesle azimle yapmamızı sağlayacaktır" dedi.

"Herkes İzmirli taksicileri örnek gösterecek"

İzmir'de uzun bir süredir yaptıkları çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını ve bundan sonraki süreçte de aynı azim ve heyecanla daha büyük atılımlara imza atacaklarını da sözlerine ekleyen Anık, İzmirli taksicilerin tüm ülke genelinde örnek gösterileceğini de vurguladı. Anık, "Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana İzmir her zaman ilklerin şehri olmuştur. Unutulmamalıdır ki, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk İzmirlileri o kadar çok sevmiştir ki en değerli varlığı olan annesi Zübeyde Hanım'ı bile İzmirlilere emanet etmiştir. Biz bu gururla meslektaşlarımız olan taksici esnafımızın da bu özeni göstermesini temel ilke edinmiş durumdayız. Bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonra da İzmir'de taksi ve taksicilerden memnun olmayan kimse olmayacak. Herkes İzmirli taksicileri örnek gösterecek. Zaten teknolojik olarak bunu başardık" diye konuştu.

"Taksici esnafımız olarak örnek olmaya devam edeceğiz"

Celil Anık, şöyle devam etti:

"Şimdi esnafımız ve teknolojiyi daha da birleştirerek, zaten bugüne kadar teknolojimizi örnek gösterip 'İzmir'de ki taksileri gidin görün diyorlardı.' İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in söylediği gibi 'artık İzmir'in taksici esnafı var' diyecekler. Kısacası Tüm Türkiye'ye hem teknolojimiz hem de taksici esnafımız olarak örnek olmaya devam edeceğiz. Hizmet bayrağını bir basamak yukarıya taşıyacağız. Bu sayede İzmir'e zaten giremeyen küresel firma ve benzerleri İzmir'in kıyısından bile geçmeyi düşünmeyecekler. İzmirli hemşerilerimizde taksilerinden o kadar memnun olacaklar ki, başka bir alternatif düşünmek bile istemeyecekler. Bunu geçtiğimiz dönem hayata soktuğumuz VIP Taksi ve diğer sistemlerle göstermiştik ve bunu desteklemeye devam edeceğiz. Tekrar üstüne basa basa söylüyorum, biz geçmiş dönemde olduğu gibi yeni dönemde de bize oy verene de vermeyene de eşit mesafedeyiz. Tüm esnafımıza arkadaşsızlarımıza, kardeşlerimize, abi ve ablalarımıza kapımız ve telefonlarımız 7 gün 24 saat açık." - İZMİR

Başkan Anık: Yola kaldığımız yerden devam ediyoruz
Başkan Anık: Yola kaldığımız yerden devam ediyoruz
Başkan Anık: Yola kaldığımız yerden devam ediyoruz

YORUMLAR
500

Esnaf Odası, Celil Anık, Kongre, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Anık: 'Yola kaldığımız yerden devam ediyoruz' - Son Dakika


Ahmet Çalık'ın eski paylaşımı gündem oldu: Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz Ahmet Çalık'ın eski paylaşımı gündem oldu: Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz         
12:20
Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü         
12:09
Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek? Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek?         
12:08
Soylu'dan HDP'li Güzel'e tepki ve PKK'ya sert uyarı: Geri zekalı Karayılan canını alacağız Soylu'dan HDP'li Güzel'e tepki ve PKK'ya sert uyarı: Geri zekalı Karayılan canını alacağız         
12:04
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek         
11:18
Trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı Trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı         
11:15
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26

Son Dakika Haberleri
12:10 Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş
12:09 Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü
12:08 Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek?
12:07 Bir dönemin en ünlü cinsel içerikli film yıldızıydı! Artık eski halinden eser yok
12:03 Soylu'dan HDP'li Güzel'e tepki ve PKK'ya sert uyarı: Geri zekalı Karayılan canını alacağız
11:41 Ahmet Çalık imza töreninde mutluluğunu bu sözlerle paylaşmıştı: Çok mutluyum, umarım her şey güzel devam eder
11:39 Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'ye yükseldi
11:36 Ahmet Çalık'ın ölümü geçmişte tartışma yaşadığı hocası Yılmaz Vural'ı da yıktı: Kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm
11:27 Bakan Yanık'a soruldu! Kadın pedi ve çocuk bezleri ile ilgili çalışma geliyor!
11:15 Trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 12:26:10. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Anık: "Yola kaldığımız yerden devam ediyoruz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement