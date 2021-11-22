Başkan Ataç efsaneler ile buluştu - Son Dakika

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirsporlu efsane futbolcular ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirsporlu efsane futbolcular Hüdai Doğu, Vahap Özbayar, İlhan Çolak, Feza Baycan ve Taşkın Yılmaz ile makamında bir araya geldi. Buluşmada Eskişehirsporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği Başkanı da olan Ataç ve konukları, dernek faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Başkan Ataç buluşmada, "Eskişehir'in en önemli değerlerden Eskişehirspor'umuzun efsanelerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Derneğimiz çatısı altında çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Eskişehirspor efsaneleri de Başkan Ataç'a desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR