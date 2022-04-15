Başkan Ataç engelliler ve aileleriyle iftarda buluştu - Son Dakika
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Başkan Ataç engelliler ve aileleriyle iftarda buluştu

15.04.2022 11:22
Başkan Ataç engelliler ve aileleriyle iftarda buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Programa Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyeleri, Özel Gereksinimliler Şube Müdürlüğü, Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi, Sessiz Meleklerin Sesi Derneği, Damla Özgereksinimliler Kültür Sanat Eğitim Derneği, Umudun Çocukları Engelliler Dayanışma Yardımlaşma ve Bilinçlendirme Derneği, Eskişehir Görmeyenleri ve Göz Sağlığını Koruma Derneği, Görme Engelliler Dayanışma Derneği ile Eser İşitme Konuşma Engelliler Derneği'nin başkanları ve üyeleri katıldı.

"Sizlerle aynı sofrayı paylaşmak çok güzel"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, özel bireylere ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade ederek, "Öncelikle tüm dostlarımızla beraber olduğumuzdan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Ramazan ayında dini vecibelerimizi yerine getirirken aynı zamanda sosyalleşiyoruz. Uzun zamandır göremediğimiz arkadaşlarımızı, dostlarımızı, kardeşlerimizi görüyoruz. Sizlerle beraber olmak ve aynı sofrayı paylaşmak çok güzel. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizim için sizlerin yeri bambaşka. Bugün Türkiye'de yaklaşık yüzde 13 civarı engelli bireyimiz var. Bu çok ciddi bir rakam. Eskişehir'imiz engellilerin tüm konularına hassasiyetle yaklaşıyor. Türkiye'deki diğer iller de en az Eskişehir kadar bu konuya eğilseler, birçok engelli dostumuz rahat edecek, daha farklı bir hayat geçirecek ve birbirleriyle daha sık bir araya gelerek sosyalleşecekler. Ben, her zaman sizlerin yanında olduğumu ve sizlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

"Ahmet Başkanımız her zaman yanımızda olmuştur"

Engelliler adına konuşma yapan Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cafer Eşen de, "Bizleri bir araya getiren Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisi bizlerin her zaman yanında olmuştur ve olmaya da devam ediyor. Başkanımız bizler için çok değerli projeler hayata geçirdi. Bizlerin yaşamlarını kolaylaştırma konusunda tüm imkanlarını sefer ediyor. Dün olduğu gibi bugün de kendisinin her zaman yanındayız" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç engelliler ve aileleriyle iftarda buluştu
Başkan Ataç engelliler ve aileleriyle iftarda buluştu
Başkan Ataç engelliler ve aileleriyle iftarda buluştu

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Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Ataç engelliler ve aileleriyle iftarda buluştu - Son Dakika


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