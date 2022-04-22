Başkan Ataç makamını çocuklara emanet etti - Son Dakika
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Başkan Ataç makamını çocuklara emanet etti

22.04.2022 11:41
Başkan Ataç makamını çocuklara emanet etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını çocuklara emanet etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını çocuklara emanet etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehirli öğrencilerle her fırsatta bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle öğrencileri makamında ağırladı. Tepebaşı Belediyesi'nin projelerinin konuşulduğu ziyarette öğrenciler Başkan Ataç'a belediye hizmetleri ve projeleriyle ilgili merak ettiklerini sordu.

Makam koltuğuna oturdular

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ziyarete gelen çocuklar sırayla Başkan Ataç'ın makam koltuğuna oturdu. Başkan Ataç'ın "Belediye başkanı olsaydın ne yapardın?" sorusunu cevaplayan çocuklar, tematik parklar, engelliler için oyun alanları, eskrim sporu için alanlar yapmak istediklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç, "Bizlerden sonra sizler bu ülkede görevler alacaksınız. Kiminiz belediye başkanı olacaksınız kiminiz cumhurbaşkanı olacaksınız. Ama bunun için derslerinize çok iyi çalışmanız gerekecek" dedi.

Ziyaret çektirilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç makamını çocuklara emanet etti
Başkan Ataç makamını çocuklara emanet etti

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Tepebaşı, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Ataç makamını çocuklara emanet etti - Son Dakika


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