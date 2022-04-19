Başkan Ataç'tan pazar ziyareti - Son Dakika
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Başkan Ataç'tan pazar ziyareti

19.04.2022 12:24
Başkan Ataç'tan pazar ziyareti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan pazarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan pazarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, pazarcı esnaflarını ziyaret ederek hayırlı işler temenni ettiği buluşmalarına devam ediyor. Pazarcılar ile tek tek görüşen Başkan Ataç, bol kazançlar diledi. Ataç, alışveriş yapan vatandaşlar ile de sohbet etti. Ziyaretin ardından bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, "Hemşehrilerimiz ile bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Bugün de Pazartesi Pazarı'nda esnafımız ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Eskişehirliler, Tepebaşı Belediyesi'ne güven duyduğunu ve eşitçe dağılan kaliteli hizmetten dolayı mutlu olduğunu belirtiyor. Gittiğimiz her yerde gösterdikleri alakadan dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Öte yandan pazarcı esnafımız artan maliyetlerden, pazara alışveriş yapmaya gelen vatandaşlarımız ise geçim sıkıntısından bunalmış durumda. Türkiye, hiç olmadığı kadar zor bir dönemden geçiyor. Vatandaşlarımız, gönül rahatlığıyla alışveriş yapamaz hale geldi. Bizler hemşehrilerimizin her zaman yanındayız. Bugünleri de hep birlikte atlatacağız. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza sıcak karşılamaları için teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Ataç ile uzun süre sohbet eden pazarcılar ve vatandaşlar ise, kendisine başarılı çalışmalarının devamını diledi. Ataç'a ziyaretleri esnasında, Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek ve Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Yaşar Tepekaya da eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç'tan pazar ziyareti
Başkan Ataç'tan pazar ziyareti
Başkan Ataç'tan pazar ziyareti
Başkan Ataç'tan pazar ziyareti
Başkan Ataç'tan pazar ziyareti

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Bahçelievler Mahallesi, Ahmet Ataç, alışveriş, Tepebaşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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