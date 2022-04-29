Başkan Ataç'tan Ramazan Bayramı kutlaması - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesajım yayımladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ramazan Bayramı kutlama mesajında, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Başkan Ataç mesajında; "Milli ve dini bayramlarımız, bizler için büyük manevi değerler ifade ediyor. Ramazan Bayramı da aile bağlarımızın güçlendiği, büyüklerimiz ve küçüklerimiz ile bir araya gelerek ailelerin buluştuğu, hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının pekiştiği önemli bir bayram. Kaynaklarımızın adil şekilde paylaşıldığı, yoksulluk ve işsizliğin olmadığı, emeğin değer bulduğu bir ülke için birlik ve beraberlik ruhu büyük önem taşıyor. Ramazan Bayramı'nın da tüm bunlar ile birlikte sağlıklı günleri beraberinde getirmesini temenni ediyor, tüm Eskişehirli hemşerilerimin bayramını kutluyorum. Bayramın güzelliklerini hissettiğimiz, sıcaklığımızı yaşadığımız, huzurlu bir Ramazan Bayramı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR