Başkan Aydıner: "Kadir Abi, başarılı ve efsanevi bir belediye başkanıydı" - Son Dakika

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde radyoyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın ölümünün birinci yıldönümü nedeniyle de konuşan Aydıner, "Kadir Abi, başarılı ve efsanevi bir belediye başkanıydı" dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, insan hayatına girdiği günden beri kitle iletişiminde devasa değişimlere yol açan radyoyla ilgili 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde konuştu. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nin önündeki radyo canlı yayın aracında önemli radyo programcılarını konuk alan Başkan Aydıner, yayıncı koltuğuna kendisi oturdu ve radyo yayını yaptı. Aydıner, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın bugün ölümünün birinci yıldönümü olması nedeniyle İstanbul'un abisi olan Kadir Topbaş'la ilgili duygu ve düşüncelerini de ifade etti.

"Radyo tüm dünyada dinleniyor"

13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "13 Şubat Dünya Radyo Günü münasebetiyle ülkemizin değerli radyocularıyla bir araya geliyoruz. Onlarla söyleşi yapacağız, bizi dinleyen halkımızla birlikte olacağız, onların istediği şarkıları çalacağız, bazı projelerimizi anlatacağız ve onların radyoculuktaki başarıları hakkında, neden bu mesleği seçtiklerini, meslekteki sevginin nasıl oluştuğunu, vatandaşla aralarındaki monolog nasıl oluyor bunları konuşacağız. Hayatımızın bir parçası olan radyo tüm dünyada hakikaten dinleniyor" ifadelerine yer verdi.

"Kadir Topbaş, başarılı ve efsanevi bir belediye başkanıydı"

Vefatının birinci yıldönümü nedeniyle Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'la ilgili de konuşan Başkan Aydıner, "Kadir Topbaş, bizim ve İstanbul'un abisi. Çok değerli bir beyefendi. Kasımpaşalıdır. Ben de Kasımpaşalıyım. Orada siyasi hayatıma başladım. İlk siyasi hayatımıza, dünya lideri sevgili Cumhurbaşkanımızla hep birlikte başladık. Dolayısıyla 1970 yılları Kasımpaşa hayatında Türk siyasi hayatının ilk mihenk taşıdır. Bir Kadir Topbaş çıktı ve 15 yıla yakın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. O başarılı, efsanevi belediye başkanlığı münasebetiyle bıraktıkları eserleri hepimiz görüyoruz. Çok önemli projeler yaptı. Ben Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL