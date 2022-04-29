Başkan Bakkalcıoğlu belediye personeli ile bayramlaştı - Son Dakika
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Başkan Bakkalcıoğlu belediye personeli ile bayramlaştı

29.04.2022 19:22
Başkan Bakkalcıoğlu belediye personeli ile bayramlaştı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeli ile bir araya gelerek personelin bayramını kutladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeli ile bir araya gelerek personelin bayramını kutladı.

Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan bayramlaşma törenine, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcıları ve belediye personeli katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Bakkalcıoğlu, tüm personelin bayramını kutlayarak "Bizler Bozüyük halkının, halkına, insanına hizmet için görevlendirdiği insanlarız. Biz onların oylarıyla seçilerek yönetim görevine geliyoruz. Sizlerde bu hizmetleri yapmak için belediyenin bütün birimlerinde, müdürlüklerinde çalışan görevlilersiniz. Allah'a şükür ki belediyemizin imkanları, olanakları siz çalışanlarımıza ve Bozüyük halkına yetecek kadar var.

Ve biz bunu elimizden geldiğince yerinde kullanmaya çalışıyoruz. Sizden beklediğim hizmetleri güler yüzle ve vatandaşa iyi davranarak götürmeniz. Bayramı ailelerinizle beraber sağlıklı, huzurlu ve mutluluk içinde geçirmenizi diliyorum. Hepinizin bayramını yürekten kutluyorum" dedi.

Konuşmasının ardından personel ile tek tek görüşerek Ramazan Bayramlarını kutlayan Başkan Bakkalcıoğlu, çalışanlarına bayram çikolatası hediye etti. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu belediye personeli ile bayramlaştı
Başkan Bakkalcıoğlu belediye personeli ile bayramlaştı
Başkan Bakkalcıoğlu belediye personeli ile bayramlaştı
Başkan Bakkalcıoğlu belediye personeli ile bayramlaştı
Başkan Bakkalcıoğlu belediye personeli ile bayramlaştı
Başkan Bakkalcıoğlu belediye personeli ile bayramlaştı
Başkan Bakkalcıoğlu belediye personeli ile bayramlaştı

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Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi, Ramazan Bayramı, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bakkalcıoğlu belediye personeli ile bayramlaştı - Son Dakika


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