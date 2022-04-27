Başkan Bakkalcıoğlu ve eski Devlet Bakanı Şeker, oruçlarını belediye iftar çadırında açtı - Son Dakika
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Başkan Bakkalcıoğlu ve eski Devlet Bakanı Şeker, oruçlarını belediye iftar çadırında açtı

27.04.2022 10:47
Başkan Bakkalcıoğlu ve eski Devlet Bakanı Şeker, oruçlarını belediye iftar çadırında açtı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, iftarını eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker ile birlikte iftar çadırında yaptı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, iftarını eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker ile birlikte iftar çadırında yaptı.

Kasımpaşa Camii yanında hizmet veren ve her akşam farklı bir hayırseveri ihtiyaç sahipleri ile buluşturan Bozüyük Belediyesine ait iftar çadırında son olarak ikramlar eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker tarafından yapıldı. İftar öncesinde çadıra gelen Başkan Bakkalcıoğlu ve eski Devlet Bakanı Şeker, hemşerilerini selamlayarak Ramazanlarını kutladı. Başkan Bakkalcıoğlu, eski Bakan Şeker ve beraberlerindeki belediye başkan yardımcıları vatandaşlara hayırlı iftarlar diledi. Daha sonra Başkan Bakkalcıoğlu ve Bahattin Şeker vatandaşlara yemek ikramında bulundu. Ezanın okunmasıyla hep birlikte dualar edilerek oruçlar açıldı. İftarın ardından Başkan Bakkalcıoğlu tutulan oruçların ve yapılan duaların kabul olmasını temenni ederek yemek ikramını gerçekleştiren eski Bakan Şeker 'e teşekkür etti, "Allah hayrınızı kabul etsin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu ve eski Devlet Bakanı Şeker, oruçlarını belediye iftar çadırında açtı
Başkan Bakkalcıoğlu ve eski Devlet Bakanı Şeker, oruçlarını belediye iftar çadırında açtı
Başkan Bakkalcıoğlu ve eski Devlet Bakanı Şeker, oruçlarını belediye iftar çadırında açtı
Başkan Bakkalcıoğlu ve eski Devlet Bakanı Şeker, oruçlarını belediye iftar çadırında açtı
Başkan Bakkalcıoğlu ve eski Devlet Bakanı Şeker, oruçlarını belediye iftar çadırında açtı
Başkan Bakkalcıoğlu ve eski Devlet Bakanı Şeker, oruçlarını belediye iftar çadırında açtı

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Başkan Bakkalcıoğlu'na 'Onursal Üyelik Belgesi' Başkan Bakkalcıoğlu'na 'Onursal Üyelik Belgesi'

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bahattin Şeker, Bozüyük, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bakkalcıoğlu ve eski Devlet Bakanı Şeker, oruçlarını belediye iftar çadırında açtı - Son Dakika


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