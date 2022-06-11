Başkan Bakkalcıoğlu voleybol alt yapı çalışmalarını ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün voleybol alt yapı öğrenci grubunun antrenmanını ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu, beraberindeki Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile birlikte Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü voleybol branşında alt yapı çalışmalarında yapılan seçme sonucu antrenmanlara başlayan öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Çalışmalara yeni başlayan öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Bakkalcıoğlu voleybolcu adaylarına hem okullarında hem de spor hayatlarında başarılar dilerken sporun ve sporcunun her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Yeni kapalı spor salonunda başlayan çalışmalara büyük bir heyecanla başlayan voleybolcu adayları ve ebeveynleri de Başkan Bakkalcıoğlu'na teşekkür ettiler. Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca voleybol antrenörü Mustafa Türkmen'den çalışmalar hakkında bilgi alarak başarılar diledi. - BİLECİK