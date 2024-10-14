Başkan Balaban: "Veremeyeceğimiz hiçbir hesap yok"

Yerel

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, kendisi ve yönetimine yönelik iddialar hakkında açıklamalarda bulunarak veremeyecekleri hesapları olmadığını aktardı.

Son günlerde bazı basın yayın organlarında kendisi ve yönetimi hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili açıklamalarda bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, çıkan haberlerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini savundu. Her zaman şeffaf, halkçı bir yönetim anlayışı içerisinde olduklarını, yönetimde olduğu süreç içerisinde canlı yayınladıkları aylık basın toplantıları ile yaptıkları çalışmaları anlattıklarını, basın mensuplarının sorularına açık yüreklilikle cevap verdiklerini aktaran Başkan Balaban, aylık meclis toplantılarını da canlı yayınladıklarını hatırlattı. İddiaları Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu ile birlikte tek tek yanıtlayan Başkan Semih Balaban, hesap veremeyecekleri hiçbir şey olmadığını söyledi.

"İhaleyi süresi dolduğu için yeniledik"

Yunusemre Belediye Başkanı, araç ihalesinin iptal edilip daha fazla araçla yeniden yapıldığı iddialarının kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmaktan öte bir amaç gütmediğini savunan, "Kamuoyunda belediyemizle ilgili doğruyu yansıtmayan iddialar var. Özellikle araç ihalesi ve iade edilen araçlar konusunda kamuoyu yanlış yönlendiriliyor. Bizden önceki belediye yönetimi 97 araç kiralamıştı. Biz bu 97 araçtan 42 binek aracı iade ettik. Geriye 55 araç kaldı. Eylül ayı sonunda ihale süresinin dolması nedeniyle yaptığımız ihalede fen, park bahçe ve temizlik işlerinde kullanılmak üzere vinç, ekskavatör, çöp arabası gibi 9 işlevsel araç ekleyerek ihalemizi yaptık. Yani iddia edildiği gibi ihale süresinin dolmasına 1,5 yıl kalmasına rağmen ihalenin iptal edildiği de doğru değil. Biz süresi dolduğu için bu ihaleyi yeniledik ve bu anlamla da yasal prosedürü uyguladık. Bu araçlara bizden önce yapılan ödeme aylık 7.5 milyon TL'ydi. 55 aracın 2 yıl önceki bedeli bu. Yeni yapılan ihalede 64 araç için bu enflasyonist ortamda aylık 9 milyon 800 bin TL. İhalenin ne kadar başarılı olduğu da net olarak görülmektedir. İhalemiz Kamu İhale Kurumunda onaylandı. Hiçbir itiraz da yapılmadı. Bu da bizim kamuya verdiğimiz önemin en büyük göstergesidir" dedi.

"Halk ekmek projesini büyükşehir daha kapsamlı şekilde yapıyor"

Halk ekmek çalışmasından neden çekildiklerinin açıklamasını daha önce de açıkladıklarına vurgu yapan Başkan Balaban, "Büyükşehir bizim takım kaptanımız. Ferdi Bey de çok başarılı çalışmalar yapıyor. Bu anlamda kendisine teşekkür ediyorum. En büyük projelerinden biri de halk ekmekti. Biz de büyükşehir belediye başkanımız daha kolay gerçekleştirsin diye Yunusemre Belediyesi olarak halk ekmekten çekildik ve tüm büfelerimizi büyükşehre devrettik. Ferdi Bey de bu hizmeti en güzel şekilde veriyor" ifadelerini kullandı.

"Alanın bir kısmını önümüzdeki günlerde açacağız"

Başkan Balaban, Yunusemre Belediye Hayvan Yaşam Alanı projesinde de Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışacaklarının alanın bir kısmının önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını söyledi: "Hayvan barınağı yaklaşık 120 dönüm alan üzerine kurulu. Tüm alanı açma imkanımız yok. Ama büyükşehir ile birlikte ortak bir çalışma yaparak buranın belli bir bölümünü hizmete açacağız. Sokak hayvanları konusunu önemsiyoruz. bu konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bünyemizdeki iki veteriner arkadaşımız büyükşehirle birlikte yaklaşık 2 aydır kısırlaştırma çalışması yapıyorlar"

"Bu sorunu ortak akılla çözeceğiz"

Küçük Sanayi Sitesinde imara aykırı düzenleme yapıldığı iddialarına da cevap veren Başkan Balaban, "Küçük Sanayi Sitemizin Manisa'ya yakışır, şehrin kalbinde yer alan bu sitenin yenilenmesine, çeki düzen verilmesine ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Bunu esnaflarımız da istiyor. Esnaflarımız ile ortak akıl ile bir çözüm üretme gayretindeyiz. Hiçbir şekilde hiçbir esnaf arkadaşımıza en küçük bir baskı ya da saygısızlık yapmadan bu sorunu çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Emekli primi ödemektense huzur hakkı veriyoruz"

Belediye Başkanı Balaban MAYEB ve YUNTAŞ'ta şirket yönetici sayısındaki artışı da daha önce açıkladıklarını hatırlatarak şunları söyledi: "İddialardan biri daha önce de cevap vermiştim. Emekli arkadaşlarımıza emekli primi ödemektense belediyeye 60-70 bin lira maliyet olmasını engellemek için biz huzur hakkı şeklinde gerçekleştirdik. Bunu da daha öncede söylemiştim. Yine yaptığımızın arkasındayız"

"Tek çıkarımız halkın ve kamunun çıkarını korumak"

Yunusemre Belediye Başkanı Balaban her zaman açık, kamu kaynaklarının halkın çıkarına olacak şekilde kullanılması için var güçleri ile çalıştıklarını belirtirken, kamu kaynaklarının en doğru şekilde kullanmak için de mesai harcadıklarını söyledi. Belediyeye yapılan araç bağışının zorlama ya da baskıyla olmadığını kaydeden Başkan Balaban, bu konuda da yanlış bir algı oluşturmak istendiğini dile getirdi. Başkan Semih Balaban açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: "Hiçbir konuda veremeyeceğimiz hiçbir cevap yok. Çünkü bizler halkın çıkarlarını koruyan kamu belediyeciliği yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bizim için tek bir çıkar vardır. Halkın çıkarı, kamunun çıkarı. Nerede bir gelir varsa bu gelir bireylere, 3-5 gruba değil kamuya, topluma aktırılmalıdır. Kanuna değer verdiğimiz için her türlü harcamada elimizden gelen tasarrufu gösteriyoruz. Belediyenin birçok kafeteryası var. Hepimiz oradan yiyip içiyoruz ama bütün başkan yardımcılarımız ve ben o paraları son kuruşuna kadar ödüyoruz. Belediye bizim babamızın malı değil. Belediye halkın belediyesi. 7 aydır hiçbir başkan yardımcısının makam aracı yok. 2 tanede yine ayrı ihtiyaç çerçevesinde temizlik malzemesi ihale yaptık. Yaklaşık 3 milyon lira olarak belirlenen maliyeti, ihalede sonucu 1 milyon 402 bin liradan hallettik. Yine şeffaf şekilde kırtasiye malzemesi ihalesi yaptık. Yaklaşık 2 milyon lira olarak belirlenen maliyeti de 1 milyon 433 bin liraya hallettik. Bu da kamuculuğun ne kadar iyi olduğunun ve kamu çıkarlarını ne kadar koruduğumuzun 2 somut göstergesidir. Bu tür konularda da haber yapmak isteyen basın mensuplarımız ben den ya da ilgi başkan yardımcımız Ali Kuyumcu'dan bilgi alabilir" - MANİSA